Rufián reta a Broncano en "La Revuelta": "Estaría guapísimo que invitaras a La Fúmiga"

El grupo alzireño La Fúmiga se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Tras colgar el cartel de "sold out" por partida doble en su concierto de despedida en el Roig Arena, ahora la banda se ha propuesto un nuevo reto: Visitar "La Revuelta". Para ello, el grupo ha preguntado en sus redes sociales si alguno de sus seguidores tiene el teléfono de David Broncano para acudir como invitados al programa "La Revuelta". Fue Rufián quien le lanzó el dardo a Broncano durante su visita.

El político Gabriel Rufián acudió anoche al programa de TVE, donde abordó varios aspectos relacionados con la política, el vídeo viral en el que aparece bailando con la actriz Ester Expósito e, incluso, sobre música. El diputado le regaló a Broncano algunos discos de música en valenciano, entre los que se encontraba La Fúmiga, Oques Grasses o Buhos. "Me piden que traigas grupos en catalán. Buhos, La Fúmiga, Oques Grasses... Estaría guapísimo que trajeras a gente", insistía Rufián mientras le entregaba algunos CDs y reivindicaba la importancia de las canciones en euskera, catalán o gallego.

Broncano, por su parte, le reconocía al político ser fan de algunas canciones en catalán, mientras que el grupo alzireño se apuntaba a esta invitación. "¿Alguien tendría el teléfono de Broncano? Va, que nos quedan 4 días", indicaban.