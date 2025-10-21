Sueca exalta a sus nuevas falleras mayores

El Centro Cultural Bernat i Baldoví de Sueca se vistió de gala para acoger el acto de exaltación de las falleras mayores de la ciudad para el ejercicio 2026. Isabel Fernández del Moral Martínez y la niña Zoe Beltrán Piera ya lucen la banda que las acredita como las máximas representantes de las fiestas josefinas de Sueca.

La jornada comenzó con la tradicional recogida de las nuevas falleras mayores en sus domicilios, seguida de la recepción oficial a las fallas de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, así como de los pueblos vecinos de Riola, Fortaleny y Polinyà. El acto tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento y estuvo presidido por Isabel Fernández y Zoe Beltrán, el presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera, Pau Tomás; el alcalde de Sueca y presidente nato de la JLF, Julián Sáez; y el concejal de Fiestas y Fallas, Alfredo Planells.

Las nuevas falleras mayores de Sueca, ya con la banda, en el acto celebrado en el centro cultural Bernat i Baldoví. / Levante-EMV

Homenaje a Pascual Carrasquer, “Pascualet”

El inicio del acto en el Bernat i Baldoví estuvo marcado por la emoción con un homenaje a la figura del artista fallero suecano Pascual Carrasquer, “Pascualet”, de quien en 2026 se cumplirá el centenario de su nacimiento.

Durante la ceremonia, la Junta Local Fallera de Sueca reivindicó su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad a título póstumo y la declaración del año 2026 como “Año Pascual Carrasquer”, en reconocimiento a su legado artístico y su contribución al patrimonio festivo de Sueca y del mundo fallero en general.

A continuación, se dio paso a la proclamación oficial de las integrantes de las cortes de honor de Isabel y Zoe. La corte infantil está formada por Vega Hermano Montagud, Valeria Carbonell Iborra, Enola Gayón Nieves, Adriana Pellicer Belenguer, Nora Puchades Furió y Martina Chanqués Martínez. Por su parte, la corte de honor de la fallera mayor de Sueca la integran Àngela Fernández Moncho, Àngela Puchades Vendrell, Arantxa Barquero Moreno, Nerea Ferrer Solves, Eli March Sciandra y Mireia Moreno Boluda.

Las falleras mayores con la mantenedora, el alcalde, el concejal de Fiestas y el presidente de la JLF. / Levante-EMV

El momento más esperado

El auditorio vivió sus momentos más emotivos cuando subieron al escenario Zoe Beltrán Piera e Isabel Fernández del Moral Martínez. Ambas recibieron de manos del alcalde de la ciudad las bandas que las acreditan como las máximas representantes del mundo fallero local.

En su intervención, Julián Sáez felicitó a Isabel y Zoe, así como a sus cortes de honor, “por asumir con ilusión, orgullo y responsabilidad la representación del espíritu fallero de Sueca”, y destacó el valor cultural y social de las fallas como seña de identidad colectiva.

Zoe Beltrán, al recibir la banda de manos del alcalde de Sueca. / Levante-EMV

La mantenedora del acto fue Mireia Carrasco Amat, una de las integrantes de la corte de honor de la fallera mayor infantil de València en 2006. Carrasco ofreció un discurso lleno de emoción, cercanía y sensibilidad, en el que exaltó las virtudes de las nuevas falleras mayores y las animó a vivir intensamente su reinado, “con la pasión y el orgullo que caracterizan a la ciudad de Sueca”.

Sus palabras emocionaron profundamente a las protagonistas y al público asistente.

Las primeras en felicitar a Isabel y Zoe fueron las falleras mayores de Sueca 2025, Laura Gomar Llinares y Adriana Naval Tornero, quienes les desearon un año inolvidable lleno de experiencias y momentos únicos.

El acto contó además con la presencia de representantes de los Ayuntamientos de Sueca, Mareny de Barraquetes y El Perelló, así como de numerosas entidades y delegaciones falleras.

Entre los asistentes se encontraban las asociaciones culturales Fallers pel Món y Horta de València, las dieciséis comisiones falleras de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, así como las comisiones Poble de Riola, Nou Mil·leni de Polinyà y Foc i Tradició de Fortaleny. También acudieron la Comisión de Fiestas de las Fogueres de Sant Joan d’Alacant, la Junta Central de Fallas de Elda, la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche y las Juntas Locales de Algemesí, Paterna, Segorbe, Burriana, Dénia, Gandia y Xàtiva, que quisieron rendir pleitesía a las nuevas máximas representantes de Sueca.

Danzas con raices

El acto de exaltación estuvo amenizado por el grupo de danzas L’Almogàver, que ofreció un repertorio tradicional con las piezas “L’Ú de Carcaixent”, “Bolero de Guadassuar” y “Valenciana d’Albal”.

Estas interpretaciones sirvieron como homenaje, casi un año después de la dana de 2024, a tres de los municipios valencianos más afectados por aquella tragedia, en un emotivo recuerdo de unión y resiliencia.