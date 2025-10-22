Un acertante de Algemesí gana más de 350.000 euros con la Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha dejado un único acertante de primera categoría con un boleto sellado en la Administración de Loterías número 3 de Algemesí, situada en la calle Marques del Campo, 1. El afortunado recibirá 353.635,04 euros.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de octubre, ha estado formada por los números 6, 12, 16, 17, 34, 37. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.078.304 euros.
De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante. De segunda categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 17 de Alicante, situada en Olof Palme, 2 L-6 (entrada por Pintor Baeza); en la número 59 de Barcelona, situada en Marina, 255; en la número 44 de Sevilla, situada en el C. C. de Alcosa, L-5; y en la número 78 de Madrid, situada en avenida Donostiarra, 26 Quiosco
