Castelló vuelve a plantar un olmo en su emblemática plaza tras el envenenamiento del anterior
El consistorio coloca un nuevo ejemplar en la misma zona tras la demanda vecinal
La concejalía de Medio Ambiente de Castelló ha vuelto a plantar un olmo en la emblemática plaza de l'Om tras el envenenamiento del anterior ejemplar el pasado mes de agosto.
El ayuntamiento ha decidido volver a plantar un árbol de las mismas características en esta zona tras las reivindicaciones promovidas por los vecinos y vecinas de la localidad tras la tala del emblemático ejemplar. El consistorio plantó el olmo ayer por la mañana ante la atenta mirada de varios residentes del municipio, que no dudaron en acudir al lugar para ser testigos de este momento. El propio alcalde de Castelló, Óscar Noguera, ya reconoció a este diario la importancia de este olmo, que "ha pasado por varias generaciones y era de los pocos árboles que hacía sombra en el centro". El consistorio ha iniciado una investigación para encontrar al culpable de este envenenamiento. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía.
El área de Medio Ambiente, dirigida por Bryan Richart, ha aprovechado estos trabajos para plantar también dos naranjos en distintos puntos de la plaza para crear más zonas de sombra y mejorar el bienestar ciudadano. Como ya informó Levante-EMV, el consistorio tuvo que talar el olmo envenenado, convertido en símbolo de la localidad, a finales de agosto tras una exhaustiva inspección por parte de los técnicos del consistorio. Los expertos habían decidido talar el ejemplar, que se quedó seco debido a la intoxicación con glisofato. Este herbicida se absorbe por las hojas o el tronco y viaja por toda la planta, por lo que provocó la muerte del olmo desde dentro y nada se pudo hacer por salvarlo.
Antes de tomar la decisión, el consistorio decidió aplicar varios productos para intentar salvar el olmo de más de cincuenta años. No obstante, los técnicos determinarob que el tronco "estaba podrido por dentro y completamente seco". Esta situación suponía un peligro para los vecinos, ya que en cualquier momento podia desprenderse una rama o el propio árbol, por lo que decidieron talarlo.
El envenenamiento del olmo causó una gran tristeza entre los vecinos. Además, Pep Botifarra también le dedicó unos versos durante la "Nit d'Albaes" e, incluso, el olmo fue protagonista durante el desfile de disfraces de las fiestas patronales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana
- La expansión del siluro invasor desde el Magro ya alcanza el Júcar y llega hasta Cullera
- Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera
- Rufián pide a Broncano que lleve a la Fúmiga a 'La Revuelta' y que vete a Mazón
- Detienen a dos hombres en l'Alcúdia por atacar a una mujer con una katana y arrojarla desde un primer piso
- Un estudioso de Tarragona documenta los azulejos que marcan el nivel que alcanzó la pantanada de Tous
- De la noche de los transistores al ES-Alert
- Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca protestan ante las Corts: 'No queremos lujos, sólo una escuela segura