Castelló vuelve a plantar un olmo en su emblemática plaza tras el envenenamiento del anterior

La concejalía de Medio Ambiente de Castelló ha vuelto a plantar un olmo en la emblemática plaza de l'Om tras el envenenamiento del anterior ejemplar el pasado mes de agosto.

El ayuntamiento ha decidido volver a plantar un árbol de las mismas características en esta zona tras las reivindicaciones promovidas por los vecinos y vecinas de la localidad tras la tala del emblemático ejemplar. El consistorio plantó el olmo ayer por la mañana ante la atenta mirada de varios residentes del municipio, que no dudaron en acudir al lugar para ser testigos de este momento. El propio alcalde de Castelló, Óscar Noguera, ya reconoció a este diario la importancia de este olmo, que "ha pasado por varias generaciones y era de los pocos árboles que hacía sombra en el centro". El consistorio ha iniciado una investigación para encontrar al culpable de este envenenamiento. Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía.

El área de Medio Ambiente, dirigida por Bryan Richart, ha aprovechado estos trabajos para plantar también dos naranjos en distintos puntos de la plaza para crear más zonas de sombra y mejorar el bienestar ciudadano. Como ya informó Levante-EMV, el consistorio tuvo que talar el olmo envenenado, convertido en símbolo de la localidad, a finales de agosto tras una exhaustiva inspección por parte de los técnicos del consistorio. Los expertos habían decidido talar el ejemplar, que se quedó seco debido a la intoxicación con glisofato. Este herbicida se absorbe por las hojas o el tronco y viaja por toda la planta, por lo que provocó la muerte del olmo desde dentro y nada se pudo hacer por salvarlo.

Antes de tomar la decisión, el consistorio decidió aplicar varios productos para intentar salvar el olmo de más de cincuenta años. No obstante, los técnicos determinarob que el tronco "estaba podrido por dentro y completamente seco". Esta situación suponía un peligro para los vecinos, ya que en cualquier momento podia desprenderse una rama o el propio árbol, por lo que decidieron talarlo.

El envenenamiento del olmo causó una gran tristeza entre los vecinos. Además, Pep Botifarra también le dedicó unos versos durante la "Nit d'Albaes" e, incluso, el olmo fue protagonista durante el desfile de disfraces de las fiestas patronales.