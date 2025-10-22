El colegio Alberto Tortajada, pionero en España en aplicar los criterios de construcción sostenible

El colegio público de Educación Especial Alberto Tortajada de Algemesí ha recibido el Premio de la Arquitectura Técnica Valenciana 2025 en la categoría de edificación sostenible y saludable. Es el primer colegio público de España construido bajo el riguroso estándar Passivhaus de sostenibilidad.

Cubierta del colegio con placas solares. / Luis PM

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de València (COAT València) ha premiado a su directora de ejecución de la obra, la arquitecta técnica Verónica Benítez Jiménez, por su intervención en la edificación de este colegio público de educación especial finalizada este mismo año.

El jurado, compuesto por profesionales del sector y expertos en edificación, ha destacado el carácter pionero de este edificio, que “garantiza un entorno saludable, accesible y energéticamente eficiente para un alumnado especialmente sensible a las condiciones del espacio, ejecutado con rigor técnico y vocación social, que convierte arquitectura técnica y arquitectura en herramientas de inclusión, bienestar y sostenibilidad”.

Dependencias interiores del colegio. / Luis PM

Como colegio público es pionero en España en la aplicación de los estándares Passivhaus, lo que implica una drástica reducción de la demanda energética, una calidad ambiental interior garantizada, confort térmico y acústico y un mínimo impacto ambiental.

Árboles entre dos de las alas del edificio. / Luis PM

Cinco categorías premiadas

Los II Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana están convocados y organizados por COAT Valencia y la Fundación Arquitectura Técnica Valenciana. Se estructuran con cinco categorías: Mejor actuación de edificación sostenible y saludable; Mejor dirección de ejecución de la obra (Premio Musaat); Mejor actuación de rehabilitación edificatoria; Mejor actuación en el marco de la seguridad y salud; y Mejor proyecto de innovación aplicado a edificación.