Algemesí
El colegio Alberto Tortajada, pionero en España en aplicar los criterios de construcción sostenible
Se trata del primer centro público que instaura los estándares Passivhaus para reducir la demanda energética y crear un entorno saludable
El Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de València premia a la directora de obra
El colegio público de Educación Especial Alberto Tortajada de Algemesí ha recibido el Premio de la Arquitectura Técnica Valenciana 2025 en la categoría de edificación sostenible y saludable. Es el primer colegio público de España construido bajo el riguroso estándar Passivhaus de sostenibilidad.
El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de València (COAT València) ha premiado a su directora de ejecución de la obra, la arquitecta técnica Verónica Benítez Jiménez, por su intervención en la edificación de este colegio público de educación especial finalizada este mismo año.
El jurado, compuesto por profesionales del sector y expertos en edificación, ha destacado el carácter pionero de este edificio, que “garantiza un entorno saludable, accesible y energéticamente eficiente para un alumnado especialmente sensible a las condiciones del espacio, ejecutado con rigor técnico y vocación social, que convierte arquitectura técnica y arquitectura en herramientas de inclusión, bienestar y sostenibilidad”.
Como colegio público es pionero en España en la aplicación de los estándares Passivhaus, lo que implica una drástica reducción de la demanda energética, una calidad ambiental interior garantizada, confort térmico y acústico y un mínimo impacto ambiental.
El jurado ha destacado este carácter pionero del edificio, que “garantiza un entorno saludable, accesible y energéticamente eficiente para un alumnado especialmente sensible a las condiciones del espacio, ejecutado con rigor técnico y vocación social, que convierte arquitectura técnica y arquitectura en herramientas de inclusión, bienestar y sostenibilidad”.
Cinco categorías premiadas
Los II Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana están convocados y organizados por COAT Valencia y la Fundación Arquitectura Técnica Valenciana. Se estructuran con cinco categorías: Mejor actuación de edificación sostenible y saludable; Mejor dirección de ejecución de la obra (Premio Musaat); Mejor actuación de rehabilitación edificatoria; Mejor actuación en el marco de la seguridad y salud; y Mejor proyecto de innovación aplicado a edificación.
- Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana
- La expansión del siluro invasor desde el Magro ya alcanza el Júcar y llega hasta Cullera
- Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera
- Rufián pide a Broncano que lleve a la Fúmiga a 'La Revuelta' y que vete a Mazón
- Detienen a dos hombres en l'Alcúdia por atacar a una mujer con una katana y arrojarla desde un primer piso
- Un estudioso de Tarragona documenta los azulejos que marcan el nivel que alcanzó la pantanada de Tous
- De la noche de los transistores al ES-Alert
- Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca protestan ante las Corts: 'No queremos lujos, sólo una escuela segura