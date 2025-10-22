Cullera cierra parques, instalaciones al aire libre y suspende el mercado ambulante ante la alerta por viento

El Ayuntamiento de Cullera ha activado todas las medidas preventivas ante el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que afecta al municipio desde esta madrugada. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas podrían superar los 70 km/h, motivo por el cual el consistorio ha decidido suspender el Mercat Ambulant de los jueves y cerrar los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre durante toda la jornada del jueves 23 de octubre.

El ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos a pie o en vehículo. Se recomienda evitar zonas arboladas, estructuras inestables y mobiliario urbano susceptible de caer o desplazarse por el viento. También se aconseja retirar objetos de balcones y terrazas que puedan representar un riesgo.

La Policía Local y los servicios municipales de Emergencias mantendrán una vigilancia constante en las zonas más expuestas, especialmente en los paseos marítimos y áreas de mayor tránsito peatonal.

El consistorio apela a la colaboración vecinal para seguir las indicaciones oficiales y evitar riesgos innecesarios, mientras se mantenga activo el aviso meteorológico. En caso de incidencias, se recuerda que está disponible el teléfono de emergencias 112.

Estas medidas se enmarcan dentro del protocolo de seguridad municipal ante fenómenos meteorológicos adversos, con el objetivo de proteger a la población y minimizar posibles daños materiales.