La falta de cirujanos vasculares en el Hospital de la Ribera obliga a derivar pacientes al Doctor Peset

El Hospital Universitario de la Ribera ha comunicado este miércoles la implantación inmediata de una serie de medidas en el servicio de Cirugía Vascular ante la dificultad de cubrir las guardias médicas. Como se recoge a través de una circular interna difundida entre el personal sanitario del departamento, las medidas afectan principalmente a las guardias de los lunes y miércoles. El aviso ha sido remitido esta misma mañana por la Conselleria de Sanidad a los médicos dependientes del centro hospitalario, un hecho que ha generado inquietud entre los profesionales por la rapidez con la que se ha tomado la decisión.

Según se recoge en el documento, los pacientes que acudan a Urgencias con patologías urgentes no emergentes —como úlceras, pies diabéticos o isquemias crónicas— permanecerán en Urgencias hasta el día siguiente, cuando serán valorados de forma presencial por las facultativas del servicio de Cirugía Vascular. En cambio, los casos considerados emergentes -como aneurismas rotos, isquemias arteriales agudas o sangrados arteriales- se trasladarán al Hospital Doctor Peset de València.

El Departamento de Salud de la Ribera ha señalado que esta medida se ha tomado como consecuencia de bajas médicas imprevistas en el servicio de Cirugía Vascular y ante la escasez de especialistas en esta área en la Comunitat Valenciana. Por ello, se ha solicitado, en el marco de la agrupación del ASI del Este, la colaboración del Hospital Peset como medida preventiva, para atender, de manera puntual y, solo en caso de que sea necesario, situaciones urgentes no demorables en esta especialidad. El departamento insiste en que se trata de una colaboración temporal mientras se prolonguen las bajas médicas con el objetivo de garantizar la adecuada atención a los pacientes y el necesario descanso del personal del Hospital de la Ribera.

Desde el área insisten que no es la primera vez que un hospital utiliza esta medida, ya que, en otras ocasiones, el propio Peset o el hospital de Xàtiva han reclamado la colaboración del hospital comarcal, ya que se trata de una medida que se enmarca "en el espíritu de cooperación y apoyo mutuo que caracteriza a las agrupaciones sanitarias integradas, cuya función principal es precisamente favorecer la colaboración entre centros".

El hospital reconoce que la cartera de servicios de esta área se mantiene "plenamente operativa, tanto en consultas externas, como en actividad quirúrgica y atención urgente". Por su parte, algunos médicos lamentan que esta decisión "podría aumentar la presión sobre Urgencias y retrasar la atención de pacientes con patologías complejas”.