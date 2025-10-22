Llombai conmemora el primer aniversario de la dana con una exposición y reconocimientos a los cuerpos de seguridad

El próximo 29 de octubre se cumplirá un año de las trágicas inundaciones que azotaron decenas de municipios en la provincia de Valencia. Muchas localidades han decidido conmemorar esta fecha con una serie de actividades y actos para homenajear a los afectados y voluntarios y, a su vez, recordar a las 229 víctimas de la catástrofe.

Llombai inaugura durante esa jornada la exposición fotográfica "De fang, cor i mans: La terra que ens uneix", en la que se recogen una serie de imágenes que muestran las consecuencias de la riada en el municipio y la solidaridad recibida durante esas semanas. La muestra, que se inaugura a las 19:30 h del 29 de octubre, se podrá visitar en el nuevo local situado en la planta baja del ayuntamiento.

Las fotografías de distintos tamaños que se podrán observar en la exposición han sido cedidas por los propios vecinos y vecinas de la localidad y por un fotógrafo de la localidad, que captó durante esa jornada la situación en el municipio con la ayuda de un dron.

El alcalde Ramón Gómez explica que es muestra es "una manera de reivindicar la historia de la localidad". Tras la exposición, las imágenes se guardarán en un archivo fotográfico al que podrá tener acceso cualquier vecino.

El ayuntamiento también aprovechará la jornada del 29 de octubre para realizar un reconocimiento a todas las personas que se volcaron en ayudar durante esos días. El consistorio entregará una serie de distinciones a los miembros de Protección Civil, la Policía Local y Guardia Civil por su "trabajo durante la dana". Gómez señala que también se busca homenajear a los colectivos y voluntarios que estuvieron presentes en la localidad.

Otras exposiciones

Llombai no es la única localidad que acoge una exposición sobre el impacto de la dana en el municipio. Como ya informó Levante-EMV, el Ayuntamiento de Montroi organizó, con motivo del 9 d'Octubre, una exposición, titulada "Memòries de la dana", con más de 150 imágenes en las que se refleja la situación vivida en el municipio durante aquella fatídica jornada. Las fotografías han sido donadas por los propios vecinos y vecinas de la localidad para ser expuestas en la muestra.

Alfarba también ha creado un archivo fotográfico para recopilar todas las imágenes de aquella trágica jornada. El consistorio busca preservar estas fotografías como parte del patrimonio local con el objetivo de que las futuras generaciones no olviden el impacto de la catástrofe y las consecuencias que tuvo en el municipio y en el resto de la provincia.