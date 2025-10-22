Montalvá afea al PP alzireño que le critique "por asuntos que no me corresponden"

El concejal de Servicios para la Ciudad en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá (UCIN), ha agradecido con ironía la “fijación” del PP en él a raíz de las críticas por el estado del cementerio y, a su vez, ha replicado que “no puedo dar explicaciones de un área que no llevo.”

“Me achacan todo lo que pasa en el cementerio, pero si ellos trabajaran, que les cuesta mucho, y se leyeran la delegación de competencias, verían que yo sólo llevo la gestión administrativa del cementerio, pero para ello soy una pieza de caza mayor”, ha señalado el también exconcejal del PP.

Los populares cargaron ayer contra Montalvá tras denunciar el, a su juicio, “estado de abandono” que presenta el cementerio municipal donde, según denuncian, “existen áreas valladas a las que los familiares no pueden acceder desde hace más de un año para visitar o cuidar las lápidas de sus seres queridos (…), se pueden encontrar zonas con nichos derruidos, techos al aire y panteones en estado de total deterioro”. El PP considera “inadmisible” y una falta de respeto “hacia la memoria de los difuntos" la presencia de algún tramo vallado durante meses y, sin citarlo expresamente, señalaba que “resulta especialmente preocupante la actitud del concejal responsable del área “quien durante su etapa en la oposición insistía en denunciar esta situación, pero ahora, desde el gobierno, prefiere mirar hacia otro lado”.

“Les agradezco la obsesiva fijación en recordar mi paso por el PP, resulta realmente conmovedor -señala con ironía -, comprobar que después de tanto tiempo aún formo parte de sus pensamientos. En ausencia de proyecto, su único pensamiento es la nostalgia en un partido secuestrado que tiene como única misión atacarme. Que pregunten a quien tengan que preguntar pero en yo no puedo responder por áreas que no gestiono”,concluye Montalvá en su réplica.