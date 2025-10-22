Los palistas de la Ribera suman 48 medallas en el Trofeu d'Algemesí

Los palistas de la Ribera triunfan en Algemesí. Los clubes ribereños se llevaron un gran botín de medallas en el Trofeu d’Algemesí, última prueba puntuable de la Liga de Aguas Tranquilas de la Comunitat Valenciana. El equipo anfitrión, el Scooter, consiguió 24 medallas (diez victorias), el Club Piragüisme Cullera obtuvo 18 (ocho triunfos), mientras que la Penya Piragüista Antella se colgó seis preseas (dos oros). Las distancias eran de un kilómetro para prebenjamines, benjamines y alevines, tres para infantiles y 4,5 para el resto de categorías.

En hombre sénior K-1, Iván Ribera (Cullera, 18:56) luchó hasta el final por la victoria y solo cedió en un disputadísmo esprint final ante Pablo Zamora, de Las Grajas de Cuenca (18:55). En hombre sénior K-2, los algemesinenses Mario Masiá y Quique Oria finalizaron terceros (18:51). En hombre sub-23 K-1, doblete local, con la victoria de Marc Martínez (19:13) y el segundo lugar del propio Masiá (19:17). En hombre cadete A K-1, los culleranos Adriano Celentano (24:20) y Pau Torres (24:49) consiguieron la plata y el bronce, respectivamente. Los mismos palistas finalizaron segundos en hombre cadete K-2 (21:32).

En las categorías de promoción también sobresalieron los clubes ribereños. En hombre infantil A K-1, se impuso Ángel Nadal (Cullera, 16:19), por delante de Marc Cucarella (Algemesí, 16:22). En féminas, dominó la algemesinense Àngels Benito (18:03).

En hombre infantil B K-1, barrido de Cullera: oro de Hugo Meliá (17:54), plata de Angelo Celentano (19:29) y bronce de Rubén Guillot (20:22). En categoría femenina, ganó la local Aitana Garrigués (18:51), con Carla Aparicio (Cullera, 29:00) en tercer puesto.

En K-2 hombre infantil, los ribereños coparon el podio, con la victoria de Marc Cucarella y Marc Medina (Algemesí, 15:24), la segunda plaza de Ángel Nadal y Raúl Magraner (15:33) y el tercer puesto de Hugo Meliá y Rubén Guillot (16:28). En mujeres, tres ribereñas, formando equipo combinado de la Federación Valenciana, subieron el podio: Àngels Benito (Algemesí), formando pareja con Àngela Sánchez (de la Vila Joiosa) fueron segundas (15:45), mientras que Nuria Rico (Cullera), junto con Nuria García (Algemesí), finalizaron terceras (15:54).

En hombre alevín A K-1 hubo otro triunfo del Scooter de Algemesí, de la mano de Andreu Giménez (5:39), mientras que Richard Tortajada, de Cullera (6:43), fue tercero. En hombre alevín B K-1, se impuso Ilan Melià (Cullera, 6:30), con su compañero Pau Hervàs tercero (6:40). En féminas, doblete ribereño: triunfo de Sira Blasco (Cullera, 6:58) y segundo puesto de Isabel Ferragud (Algemesí, 7:01).

En hombre K-2 alevín, los palistas de la Ribera volvieron a arrasar: dominaron los anfitriones Andreu Giménez y Aran Vidal (5:34), seguidos en segundo puesto por Richard Tortajada y Rodolfo Simón (Cullera, 6:53) y en tercero por Ilan Meliá y Pau Hervàs (Cullera, 7:28). Por su parte, en mujeres, las también cullerenses Sira Blasco y Laura Crespo vencieron (6:27).

En cuanto a los más pequeños, los palistas de la Ribera también brillaron. En hombre benjamín A K-1, Lukas Stalionis, de Cullera, se impuso (7:04), mientras que en mujeres, Martina San Cirilo, de Algemesí, fue segunda (7:03). Entre los hombres benjamines B K-1, doblete de Algemesí, con el triunfo de Pere Girbés (7:05) y el segundo puesto de Vicent Ferragud (8:02). Por último, en K-2 mixto jóvenes promesas también hubo domino arrollador de la Ribera. Vencieron Louca Wilfried y Anna Crespo, de Cullera (18:18), fueron segundos Valeria Cosmos y Iker Giner (21:03) del Piragüisme Silla pero este último con orígenes en Sellent, que pudieron subir al podio a pesar de volcar. Y en tercera plaza entró el K-2 de Nuria Guillot y Joel Liébanas, de Cullera.

Los veteranos de los tres clubes de la Ribera sobresalieron, como siempre. En hombre K-1 B, Justo Arlandis (Algemesí) se impuso holgadamente (19:57), con su compañero Vicente Cucarella en segunda plaza (23:13). En féminas, la también algemesinense Pau Trull consiguió el segundo puesto

(32:40). En hombre K-1 C, triplete ribereño. Ganó Salvador Rico (Cullera, 19:55), segundo Francisco Giner (del Piragüisme Silla pero natural de Sellent, 22:08) y tercero Jordi Giménez (Penya Piragüista Antella, 22:09). En hombre D K-1, Francisco José Martínez subió al tercer escalón del podio (Algemesí, 25:11). En hombre F K-1, el antellense José Cuenca obtuvo la segunda plaza (23:31), la misma posición que José Ribes en hombre G K-1 (Algemesí, 23:28). Entre los más mayores, los hombres veteranos H, barrido en el podio. Venció Vicente Costa (Algemesí, 27:33), segundo Jaime Roig (Algemesí, 28:02) y tercero Miguel Bataller (Antella, 29:49). En hombre veterano única C-1, se impuso Salvador Fontana (Algemesí, 28:01).

En las pruebas de K-2, el Scooter de Algemesí y Antella sumaron varios podios y victorias. En hombres B, ganaron Antonio Huerta y Francisco Giner, del Club Piragüsme Silla (20:39) pero este último de Sellent, seguidos en segundo puesto por José Ribes y Vicente Cucarella (Algemesí, 23:14) y en tercero por Andrés Verdeguer y Jordi Giménez (Antella, 25:24). En hombres H, se impusieron los antellenses Vicent Giner y Miguel Bataller (29:04), al igual que sus compañeros de equipo Ángel Gómez y María Ángeles Pérez en mixto (23:46).

En la clasificación por equipos general, ganó Silla por delante de Cullera y Algemesí, con Antella en sexto puesto. En jóvenes promesas, venció Cullera, con Algemesí tercero, y en veteranos, volvió a ganar Silla, Algemesí fue segundo y Antella, tercero.