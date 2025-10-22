Sin rastro de un hombre desaparecido en Carcaixent desde hace 28 años: "No sabes donde ir a llorarle o llevar flores"

Vicent Ríos fue visto por última vez el 11 de diciembre de 1997 en Carcaixent. En ese momento, medía 1,60 metros, tenía el pelo corto, negro y liso y los ojos marrones. Desde ese día, su familia no ha vuelto a saber nada de él, aunque mantiene activa su búsqueda con la esperanza de encontrar cualquier pista que les acerque un poco más a su paradero. La desaparición de Ríos se ha convertido en una de las más antiguas de la Comunitat Valenciana. Ya han pasado casi 28 años desde que se le perdió la pista a este vecino de 43 años, pero su hermana Carmen Ríos no ha dejado de buscarlo. «Siempre hemos mantenido la esperanza de que volvería a casa», insiste.

Carmen explica que su hermano se fue de la vivienda en la que residía con su padre «voluntariamente». «Estuvo tres o cuatro días sin acudir a casa de mi padre. Una madrugada, la Policía Local lo encontró acostado en un banco temblando. Lo acompañaron al ambulatorio, donde le dieron un calmante, luego fue al bar a por un café y ya no se le volvió a ver», explica. La joven, que en ese momento tenía 20 años, y su padre denunciaron la desparición y, unas semanas después, organizaron una batida por el término municipal, ya que algunos testigos afirmaban haber visto a Vicent en varias zonas de la localidad. «Nos dijeron que lo habían visto en varios puntos de Carcaixent, por lo que la búsqueda también se extendió a otros municipios cercanos, como Algemesí o Alberic, por si se encontrara en algún otro pueblo», explica la vecina de Carcaixent, que, casi 28 años después, pone en valor el gran trabajo que llevaron a cabo la Policía Local, la Guardia Civil y los buzos durante esos días.

La hermana de Vicent lamenta que su padre y su hermano fallecieran pocos meses después de su desaparición sin obtener niguna pista en torno a su paradero. «He visto la tristeza en los ojos de mi padre, que lo pasó muy mal. Él falleció un año después de su desaparición, pero siempre se preguntaba dónde estaría. También murió la exmujer de mi hermano, por lo que la situación empeoró a nivel anímico. Los dos tenían una hija de once años y siempre pensábamos en cómo se sentiría ella», lamenta.

Carmen reconoce que estas casi tres décadas han sido «complicadas». «No sólo es el duelo, que nunca termina, sino también todo el trámite burocrático que hay detrás de cada desaparición», insiste. Añade: «No sabes si tratarle como un vivo o como un muerto, no sabes dónde ir a llorarle ni llevarle flores. Es duro».

A los diez años de su marcha, la familia firmó el certificado de defunción, pero la búsqueda se mantiene activa hasta que se cumplen cien años de la fecha de su desaparición. A todo ello, se suma el desconocimiento de la familia. «Hay muchas cosas que no sabíamos, por lo que estábamos muy desorientados. Por ejemplo, en 2015 me recogieron muestras de ADN por si encontraban alguna pista. Pero si encontraron algún cuerpo o lo enterraron de 1997 a 2015, no tenían muestrascon las que comparar», insiste.

«Un duelo extraño»

La hermana del desaparecido reconoce que, durante estos años, la familia ha vivido «un duelo extraño». «Deseas que vuelva y, si no lo hace, que esté bien y no le haya pasado nada. Ojalá se haya ido a otro país y empiece una vida nueva», afima Carmen.

Señala que cada día que pasa es «un día más de incertidumbre» y se siente identificada con cada una de las desapariciones activas. En su caso, todavía no se ha encontrado ninguna pista que les permita avanzar. No obstante, insiste en que «tenemos que seguir viviendo con la esperanza intacta».