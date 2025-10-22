El Respirall, casi tres décadas a la espera de soluciones

El Ayuntamiento de Alzira se ha reunido con la Asociación de Vecinos de El Respirall para abordar la situación urbanística actual de la zona. El proyecto de urbanización en esta área se inició hace ya casi tres décadas, pero las obras se han ido deteniendo y retomando a lo largo de todo este tiempo por los distintos problemas surgidos en el camino. El Respirall está clasificado como suelo urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alzira, pero la urbanización sigue inacabada, lo que conlleva una problemática urbanística compleja que se remonta a muchos años atrás y que afecta a diversos aspectos de las infraestructuras y servicios básicos de la zona.

En el encuentro, en el que han participado el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, junto con la jefa de la Sección de Planeamiento y la jefa de la Sección Jurídica del consistorio, se han expuesto los detalles técnicos y administrativos que afectan al desarrollo urbanístico del sector.

Uno de los principales problemas es la electrificación pendiente. El ayuntamiento ha explicado que los centros de transformación y la línea de media tensión ya han sido recibidos por Iberdrola, por lo que está pendiente la puesta en marcha de la baja tensión desde el cuadro situado cerca del Club de Tenis, a la espera de la intervención de la compañía eléctrica.

También se han abordado las diferentes opciones de gestión urbanística posibles para el desarrollo de un eventual programa de actuación, ya sea mediante gestión directa municipal, indirecta o por iniciativa de los propietarios.

Antes de esta reunión abierta, ya se habían mantenido diversas reuniones de trabajo entre distintos departamentos del ayuntamiento y la junta directiva de la Asociación de Vecinos para analizar los problemas y necesidades de la urbanización y estudiar posibles vías de actuación.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha destacado que “el ayuntamiento estará siempre dispuesto a trabajar conjuntamente con los propietarios para avanzar en la urbanización de El Respirall. Es fundamental que exista voluntad y compromiso por parte de los vecinos y vecinas y, en un problema tan complejo y de tan largo recorrido como es la situación urbanística de El Respirall, el diálogo y la colaboración son imprescindibles”.

Por su parte, Bernardo Gregori, presidente de la Asociación de Vecinos de El Respirall, ha manifestado la “voluntad de colaboración con el Ayuntamiento de Alzira para encontrar soluciones”.

El Ayuntamiento ha reiterado su voluntad de seguir manteniendo una comunicación fluida con la asociación y con el conjunto del vecindario, con el fin de avanzar conjuntamente en la regularización y mejora de los servicios e infraestructuras de la urbanización.