Siete detenidos al desarticular un grupo que distribuía droga desde el barrio de l'Alquerieta
La Policía Nacional realiza cuatro registros simultáneos, tres en Alzira y uno en la localidad malagueña de Mijas
Los agentes requisan 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, cerca de un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo, tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal y han desmantelado un punto de venta de drogas en el barrio de l’Alquerieta de Alzira. La operación policial se ha saldado con la detención de siete personas, cuatro mujeres y tres varones, de entre 20 y 62 años, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial, según ha informado la Jefatura Superior de Policía. Tras cuatro registros simultáneos, uno de ellos en Mijas (Málaga), se han intervenido 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo, tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión.
La investigación tuvo su origen en el mes de abril ante la sospecha de la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de l’Alquerieta tras informar las patrullas policiales del trasiego de clientes por las inmediaciones de una vivienda, iniciando las pesquisas una unidad de la Policía Judicial de la comisaría de Alzira-Algemesí.
Tres viviendas interconectadas
Las indagaciones realizadas permitieron confirmar que desde la ubicación investigada se estaban dispensando dosis de estupefacientes a personas drogodependientes. Asimismo, se localizaron otros dos domicilios próximos, encontrándose todos ellos interconectados entre sí ya que pertenecían al mismo grupo delictivo. Se averiguó que mientras desde el domicilio principal se realizaban las ventas, los otros dos puntos eran destinados a la preparación y ocultación de las dosis.
Durante el transcurso de la investigación se pudo determinar la existencia de un grupo criminal dedicado a la adquisición, distribución y venta al menudeo de sustancias estupefacientes, tales como cocaína, heroína, marihuana y hachís, el cual se estaría abasteciendo de otro punto ubicado en la localidad de Mijas. Por ello, se coordinó una investigación conjunta con la Comisaría Local de Fuengirola y la Unidad Aérea de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental.
Cocaína oculta en la “caleta” de un vehículo
Una vez lograda la identificación de los integrantes del grupo criminal, a principios de octubre se interceptó un vehículo utilizado por los sospechosos para transportar la droga desde el punto de abastecimiento en la provincia de Málaga hasta los puntos de venta y ocultación de la localidad valenciana de Alzira. En el interior del turismo se localizaron 200 gramos de cocaína los cuales se encontraban ocultos en una “caleta”, por lo que se detuvo a dos personas.
De forma paralela y simultánea, se efectuaron cuatro entradas y registros en los domicilios de Alzira y Mijas, donde se intervinieron 5.400 gramos de hachís, 439 de marihuana, 370 de cocaína, casi un gramo de heroína, así como 4.800 euros en efectivo, tres básculas de precisión, diversas armas blancas y tres vehículos.
El operativo se saldó con un total de siete detenciones, cuatro mujeres y tres hombres, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la seguridad vial. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de cinco de los arrestados, entre ellos los cabecillas.
La Policía Nacional trabaja para detectar, identificar y detener a personas dedicadas al tráfico de drogas a pequeña y media escala. La ciudadanía también puede colaborar para erradicar estos puntos de pequeño tráfico de droga denunciándolo a través antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico al efecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana
- La expansión del siluro invasor desde el Magro ya alcanza el Júcar y llega hasta Cullera
- Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera
- Rufián pide a Broncano que lleve a la Fúmiga a 'La Revuelta' y que vete a Mazón
- Detienen a dos hombres en l'Alcúdia por atacar a una mujer con una katana y arrojarla desde un primer piso
- Un estudioso de Tarragona documenta los azulejos que marcan el nivel que alcanzó la pantanada de Tous
- De la noche de los transistores al ES-Alert
- Las familias del colegio afectado por el temporal en Sueca protestan ante las Corts: 'No queremos lujos, sólo una escuela segura