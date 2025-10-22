Gestión de residuos
La tasa media por el tratamiento de la basura subirá casi 13,5 € en la Ribera el próximo año
Un aumento del 20 % en los costes de gestión de la fracción resto y la obligación de llevar al vertedero gran parte de la materia orgánica que no proceda de recogida selectiva elevan el importe en casi todos los pueblos
Beneixida pagará la tarifa más elevada con 158 euros y Sant Joanet la más económica con 58
Reciclar sale a cuenta o, en su defecto, no hacerlo resulta cada vez más gravoso. La tasa media por el tratamiento de la basura subirá el próximo año casi un 16 % en la demarcación del Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna, lo que representa un importe medio de 13,45 euros más por recibo, según la estimación realizada en la ordenanza fiscal que el ente encargado de de gestionar los residuos de los 52 municipios de la Ribera y la Valldigna aprobó el lunes por unanimidad.
Un análisis más detallado, no obstante, revela notables diferencias en un contexto de aumento generalizado del que solo se salvan tres pueblos: Rafelguaraf, Benimuslem y Senyera, precisamente los últimos municipios en implantar el servicio de recogida puerta a puerta.
El incremento más llamativo se dará en Beneixida, donde un aumento del 46 % disparará el próximo año la tasa hasta los 158 euros, el importe más elevado en el ámbito del consorcio. Los vecinos de Sant Joanet, por su parte, volverán a ser los que abonen la tasa más económica con 58,36 euros pese al ligero incremento que contempla la ordenanza (1,74 %), mientras que Rafelguaraf aplicará la mayor rebaja, al reducir el importe de la tasa casi un 12,5 %, para pasar de los 91,52 euros de este año a 79,05. Casi una veintena de municipios pagarán el próximo año más de cien euros por la tasa de tratamiento, un gravamen diferente al que ha empezado a cobrarse este año a todos los ciudadanos por el servicio de recogida, que también es diferente en cada municipio.
Los motivos del aumento
Varios son los motivos que impulsan al alza la tasa por el tratamiento de la basura, según señalan fuentes del Consorcio de Residuos, que no dudan en destacar que, con todo, se trata de la tasa más económica de todos los consorcios de la provincia y que, en la práctica, representa un incremento de solo 0,036 euros/día.
El importe de la tasa, un cálculo provisional que podría variar ligeramente en base a los residuos que se generen en el último trimestre, depende principalmente de dos factores, las toneladas aportadas y el coste de su tratamiento. Fuentes del consorcio detallan que el volumen de basura ha aumentado un 6 % respecto de año anterior, con especial incidencia en los pueblos que perdieron los contenedores en la inundación provocada por la dana, si bien el consorcio destinará una subvención de 700.000 euros que ayer aprobó el pleno del Consell para limitar el impacto en las localidades más afectadas, de forma que en ninguna el repunte sea mayor del 4,4 % por este motivo.
El cambio de normativa que dificulta a partir del próximo año utilizar en la agricultura el material bioestabilizado -denominación del compost generado a partir de la materia orgánica depositada en el contenedor gris y que no procede por tanto de una recogida selectiva- ha llevado al consorcio a presupuestar que un 50 % del material que se genera, es decir, 16.000 toneladas, acabará en el vertedero, lo que implica gastos de transporte, impuesto estatal de vertido y el coste de generación de gases de efecto invernadero, detallan fuentes del ente gestor de los residuos, antes de apuntar un tercer factor que justifica el incremento de la tasa.
El coste de gestión de una tonelada de la fracción resto ha aumentado un 20 % por indicaciones de laAdministración como forma de forzar la recogida selectiva, al pasar de 126 euros a 150, mientras que el de tratamiento de la fracción orgánica apenas ha subido un 1 %. n
