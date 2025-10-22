Tous registra un pequeño seísmo
El IGN localiza el terremoto a siete kilómetros de profundidad en una zona montañosa
R. J.
El municipio de Tous ha registrado en la mañana de hoy, miércoles, un pequeño seísmo de 1,7 grados en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.
El movimiento sísmico se ha registrado a las 9:38 horas, a 7 kilometros de profundidad, localizándose en una zona montañosa al noroeste del término municipal de esta localidad de la Ribera Alta.
El seísmo de esta mañana es el tercero que se registra este año en Tous, superior a 1,5 grados de magnitud. Los anteriores tuvieron lugar el 2 de febrero y el 25 de julio.
Por lo que respecta a la comarca de la Ribera Alta, los seísmos registrados este año alcanzan los 24, y es Sumacàrcer con seis el municipios con más movimientos sísmicos de 2025, seguido por Antella con cinco, Tous y Montserrat con tres, Gavarda y Benimuslem con dos y con uno cada uno figuran los municipios de Beneixida, Benifaió y Almussafes.
La provincia de Valencia contabiliza 82 seísmos en lo que llevamos de año.
