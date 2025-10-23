L’Ajuntament d’Alzira visita Pontevedra per a conéixer el seu model urbà, referent a Europa
“Ens ha impressionat veure com la gent ha assumit el canvi com a propi. No es tracta només de restringir el trànsit, sinó de tornar els carrers a les persones”, comenta l'alcalde
Una delegació institucional de l’Ajuntament d’Alzira, encapçalada per l’alcalde Alfons Domínguez, ha visitat aquesta setmana la ciutat gallega de Pontevedra amb l’objectiu de conéixer de primera mà el seu model urbà, reconegut en l'àmbit europeu per prioritzar les persones i recuperar l’espai públic per a la ciutadania.
La comitiva alzirenya, formada per dos regidors i tres tècnics municipals, ha aprofitat la seua estada a Galícia amb motiu del III Fòrum de l’Agenda Urbana, celebrat a A Coruña, per a desplaçar-se fins a Pontevedra i mantindre diverses reunions amb representants municipals.
Durant la visita, l’alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), i el director xeral de Protección Cidadá, Daniel Macenlle, van rebre la delegació d’Alzira i van compartir amb ella les claus del procés de transformació urbana que ha convertit la capital pontevedresa en un exemple internacional de sostenibilitat i qualitat de vida.
L’equip alzireny va tindre l’oportunitat de recórrer a peu el centre urbà, conéixer els resultats de les polítiques de conversió en zona de vianants i humanització de l’espai públic, i comprovar com la ciutadania de Pontevedra ha fet seu aquest model.
“Pontevedra és una referència en l'àmbit europeu. Des de l’inici d’aquest mandat volíem conéixer de prop la seua evolució”, ha destacat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, qui ha subratllat la importància de la participació ciutadana en l’èxit d’aquest tipus de transformacions.
“Ens ha impressionat veure com la gent ha assumit el canvi com a propi. No es tracta només de restringir el trànsit, sinó de tornar els carrers a les persones”, ha afegit.
Domínguez ha explicat que Alzira ja ha iniciat processos de conversió en zona de vianants i està treballant en la implantació de plataformes úniques, amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana i promoure una mobilitat més amable i sostenible.
“El model de Pontevedra demostra que els vehicles poden conviure amb els vianants sempre que la prioritat estiga clara. Veure carrers sense cotxes aparcats, on els vehicles circulen a la velocitat del vianant, és una gran lliçó”, ha afirmat el primer edil.
L’Ajuntament d’Alzira considera que aquesta experiència servirà per a enriquir les polítiques urbanes locals i avançar en la construcció d’una ciutat més habitable, segura i accessible per a totes i tots.
