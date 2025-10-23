Vaivén
El alcalde de Alzira elogia el modelo urbano de Pontevedra
"Es una referencia a nivel europeo", reivindica Domínguez
Levante-EMV
El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, han visitado estos días Pontevedra junto a su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, para conocer su modelo urbano y poder aplicarlo en la capital de la Ribera Alta. Durante la visita, el primer edil ha elogiado este modelo.
Domínguez ha reivindicado que Pontevdra es "una referencia a nivel europeo" al priorizar a las personas frente al coche. El primer edil alzireño ha reconocido que su ayuntamiento ya se había interesado por conocer en profundidad este proceso de transformación. El alcalde ha recordado que en Alzira ya se han llevado a cabo algunas peatonalizaciones y ha resaltado que Pontevedra dé protagonismo a la ciudadanía.
