El colegio María Inmaculada de Carcaixent celebra 150 años de historia

El colegio María Inmaculada de Carcaixent conmemora en 2025 sus 150 años de historia, desde su fundación en 1875 por la Madre Antonia París, promotora también de las Misioneras Claretianas, y ha programado para este viernes una jornada de puertas abiertas en la que se ha convocado la comunidad educativa actual, exalumnos y exprofesores, así como representantes de la orden religiosa que regenta el centro, en la que a través de un recorrido teatralizado se pretende mostrar la evolución del centro y de la educación impartida en este siglo y medio de historia. Más de 400 personas está previsto que recorran el itinerario teatralizado entre las 17,30 y las 20 horas, en grupos ya organizados de 25 personas.

Fachada del edificio que alberga el colegio. / Levante-EMV

Fuentes del centro destacan que este aniversario representa “no solo una celebración, sino también un homenaje a la visión transformadora de una mujer adelantada a su tiempo, que apostó por la educación como herramienta de cambio y evangelización”, en este caso, la Madre Antonia París.

Durante siglo y medio, el colegio ha formado a miles de jóvenes de Carcaixent y de diferentes pueblos de la Ribera, guiado por los valores del carisma claretiano: la fe, el servicio, la justicia y el amor.

Dentro de las actividades del 150 aniversario el colegio abre este viernes sus puertas a toda la población y alrededores, les invita a hacer un viaje a lo largo de la historia del colegio. Por la mañana se oficiará una misa en recuerdo del fundador de la orden S. Antonio María Claret.