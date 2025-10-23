Diez de los doce pueblos con la tasa de la basura más barata realizan la recogida puerta a puerta

La implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica avanza con lentitud en la comarca de la Ribera a pesar de que existe una obligación legal de aplicar este sistema desde el 30 de junio de 2022 para los municipios de más 5.000 habitantes o que la ley estatal de residuos imponía ese mismo mandato a todos los demás antes del 31 de diciembre de 2023. Y también a pesar de que una mejor separación en origen tiene una repercusión directa en la tasa que cobra el Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna por el tratamiento de la basura.

Comparativa interanual de la tasa por municipios. / Levante-EMV

La estimación de la ordenanza que regula esta tasa, aprobada el lunes por unanimidad en la junta de gobierno del consorcio, revela que diez de los doce municipios con las tasas más bajas -ocho de los diez primeros- aplican la recogida puerta a puerta que se ha demostrado como el sistema que mejor fomenta la separación en origen. Aunque, de momento, solo se aplica en pueblos pequeños.

«Por cada tonelada de fracción orgánica recogida por separado entran en la planta 50 de la fracción resto», confirman fuentes del consorcio, mientras señalan que, hasta el momento, la recogida puerta a puerta es cosa de municipios pequeños. La generalización del contenedor marrón o quinto contenedor en aquellas localidades con un sistema de recogida convencional también es escasa.

El presidente del Consorcio de Residuos y alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, comentó en la junta de gobierno que su ayuntamiento ha iniciado un proceso de adquisición de contenedores inteligentes para implantar la recogida selectiva de la fracción orgánica, que previsiblemente estarán en la calle antes de acabar el año. El Ayuntamiento de Alzira, por su parte, realiza en estos momentos una campaña informativa antes de sacar durante la próximas semanas nuevos contenedores inteligentes para la recogida de la basura orgánica.

Como ayer adelantó Levante-EMV, la junta de gobierno del consorcio aprobó el lunes el presupuesto y la nueva tasa de residuos que se aplicará en 2026. Los recibos subirán una media del 16 % (la tasa media se incrementa en 13,45 euros) y únicamente bajarán entres localidades, Rafelguaraf (-12,47 %), Benimuslem (-3,85 %) y Senyera (-2,13 %), precisamente los tres últimos municipios en aplicar el sistema PaP.

Los vecinos de Sant Joanet con 58,36 euros pagarán la tasa más económica, seguidos de Manuel (66,39 euros) y Sumacàrcer (67,48). Benicull es el primer municipio con la tasa más baja que no aplica la recogida puerta a puerta. En este caso, los habitantes de este municipio de la Ribera Baixa pagarán 73,23 euros.

Los otros pueblos con las tasas más bajas que sí aplican el puerta a puerta son Alcàntera (76,83 euros), Antella (78,33), Rafelguaraf (79,05), Càrcer (79,65) y Alfarb (81,12), tras los que se Llaurí (81,63), si bien esta última localidad todavía no realiza una recogida selectiva de orgánica.