La diputación transformará la casa de Virtudes Cuevas en un museo contra el fascismo

La memoria de Virtudes Cuevas no se apagará, finalmente. Tras años en los que parecía que su legado se borraría, ante la falta de apoyo institucional para cumplir su última voluntad, el Ayuntamiento de Sueca ha conseguido el compromiso de la Diputación de Valencia para convertir su casa en un museo dedicado a la lucha antifascista.

En el cementerio de la capital de la Ribera Baixa reposan los restos de dos referentes internacionales que dedicaron su vida a combatir el nazismo. Virtudes Cuevas y Amadeo Granell lucharon por la libertad y la democracia contra los regímenes fascistas que intentaron controlar Europa a inicios del pasado siglo y, sin embargo, su memoria no siempre se ha reivindicado como se merecían.

De hecho, el Fòrum per la Memòria de Virtudes Cuevas daba por imposible la construcción del museo hace una década ante la falta de implicación de las administraciones públicas. El gobierno de Dimas Vázquez quiso recuperar el proyecto, aunque finalmente ha sido bajo el mandato de Julián Sáez cuando se ha dado el primer paso.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y diputada de Memoria Democrática, Natalia Enguix, anunció en la clausura del Congreso Internacional 'Memoria y Democracia', celebrado en el Centro Cultural La Beneficència, que la institución provincial convertirá en centro expositivo y documental la casa que Virtudes Cuevas donó al Ayuntamiento de Sueca en 2006.

Exilio

"Virtudes es el ejemplo de una mujer valiente, luchadora por la libertad y la democracia, una lucha que la llevó, después de su exilio, a integrarse en la resistencia francesa y a sufrir su traslado al campo de exterminio nazi de Ravensbrück, de donde logró sobrevivir", recalcó Enguix, quien insistió en que la casa "será un espacio de memoria y reconocimiento colectivo, un centro de investigación y documentación". Para Enguix, "se trata de poner de manifiesto lo que ella deseaba cuando legó su casa al Ayuntamiento de Sueca". El primer paso de la Diputación será financiar la redacción del proyecto técnico que adecúe el inmueble de la calle Magraners a un uso museístico.

Roser Viñoles, Natàlia Enguix y Julián Sáez. / Levante-EMV

Sáez, por su parte, destacó que el ejecutivo municipal trabaja desde hace meses en rescatar el proyecto. "Desde el primer día que asumimos el gobierno local, tuvimos claro que debíamos explorar todas las posibilidades habidas y por haber para tratar de hacer cumplir la voluntad de Virtudes Cuevas de que su casa se convirtiese en un espacio de memoria y lucha contra el fascismo y el nazismo en Sueca", destacço, a lo que añadió: "Han pasado ya 15 años desde que Virtudes falleció y este proyecto ha estado siempre arrinconado, guardado en un cajón. El pasado mes de marzo, acompañamos a la diputada de Memoria Democrática a ver la casa y le solicitamos que la diputación nos ayudase a retomar un proyecto muy anhelado y que serviría para reconocer y divulgar la figura de una suecana ejemplar".

Hacer realidad un sueño

"Hoy podemos decir que estamos más cerca de hacer realidad su deseo y de devolverle a Sueca una parte muy importante de su historia y de su patrimonio democrático", subrayó, por su parte, la concejala de Memoria Democrática, Roser Viñoles. "Sabíamos que no sería fácil: otros gobiernos lo habían intentado sin éxito por la complejidad de la situación, pero estábamos convencidas de que había que insistir y buscar todas las vías posibles para desbloquearlo", aseguró a continuación.

Virtudes Cuevas Escrivà (Sueca, 1913 - París, 2010) militó en las Juventudes Socialistas Unificadas y durante la Guerra Civil Española se alistó en el Quinto Regimiento. A medida que avanzaban las tropas franquistas, se desplazó a Cataluña y llegó a Francia, donde se alistó en la resistencia. Allí, entre la resistencia francesa, fue conocida como 'Madame Carmen' o 'Madame Vidal'. Actuó como enlace y proveyó de alimentos a militantes anarquistas, comunistas y socialistas con la puesta en circulación de propaganda, información y armas. Sobrevivió a Ravensbrück junto a Geneviève de Gaulle, sobrina del general Charles de Gaulle, con quien mantendría una amistad hasta el final de su vida. Fue condecorada por el presidente Charles de Gaulle con los grados de Caballero, Oficial y Comandante en la Legión de Honor.