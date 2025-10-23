Los sendimentos arrastrados por la dana ya regeneran las playas de Cullera y Tavernes

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha supervisado esta mañana los trabajos de dragado del puerto de Cullera, una intervención impulsada por la Generalitat Valenciana, que es quien tiene competencias en el puerto, con el objetivo de restablecer la normalidad en la desembocadura del río Xúquer tras los daños ocasionados por las últimas riadas. Con estos trabajos se inicia también la fase de regeneración de las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna. Los trabajos suponen una inversión de seis millones de euros.

Martínez Mus ha destacado que los trabajos “permitirán recuperar la operatividad del puerto, garantizar la seguridad de la navegación y aprovechar los sedimentos acumulados para regenerar el litoral valenciano”. Según ha explicado, “este dragado no solo responde a una necesidad técnica, sino también ambiental, ya que la mayor parte del material extraído se reutilizará para la recuperación de las playas afectadas por los temporales”.

Los técnicos explican a las autoridades la intervención que se realiza en el tramo final del río. / Joan Gimeno

El proyecto contempla la extracción de unos 170.000 metros cúbicos de sedimentos, de los cuales alrededor del 70 % se destinará a la regeneración de las playas de Cullera y Tavernes de la Valldigna, especialmente en las zonas del Brosquil y la Goleta. El resto será trasladado a zonas controladas o a un área submarina autorizada al sur del puerto, cumpliendo con las exigencias ambientales.

Durante la visita, el teniente de alcalde y concejal de Obras de Cullera, Salvador Tortajada, ha subrayado la importancia de la actuación, tanto para la seguridad marítima como para el sector pesquero local. “Esta obra era absolutamente necesaria. Los pescadores del puerto de Cullera, que es competencia de la Generalitat Valenciana, llevaban años reclamando esta intervención. El calado en la desembocadura se había reducido de forma ostensible, llegando en algunos casos a convertirse en un serio peligro para la entrada y salida de las embarcaciones de pesca”, explicó Tortajada.

El edil ha añadido que la actuación “responde a una demanda histórica del municipio y del sector pesquero, y su ejecución supone una mejora sustancial tanto para la seguridad marítima como para la actividad económica vinculada al puerto”.

Las obras, que avanzan según el calendario previsto, se espera que puedan estar finalizadas entre febrero y marzo. Con esta intervención, la Generalitat y el Ayuntamiento de Cullera buscan recuperar la plena operatividad del puerto y reforzar la protección del litoral, en un contexto marcado por los efectos del cambio climático y las recurrentes inundaciones en la Ribera Baixa.

Los datos del proyecto

El plan de obra se desarrolla en dos fases: la primera, centrada en la retirada de unos 51.000 metros cúbicos de sedimentos más superficiales, y la segunda, dedicada a la extracción de los materiales más compactos del canal de acceso.

Los trabajos se extenderán durante cinco meses, con la previsión de finalizar en primavera de 2026, coincidiendo con el inicio de la temporada náutica y turística.