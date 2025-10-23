Èxit de la XV edició de la Fira Alzira Oberta amb rècord de participació i afluència de públic
Durant els tres dies milers de persones han omplit els principals carrers i avingudes de la ciutat
La XV edició de la Fira Alzira Oberta ha tancat les portes amb un balanç molt positiu tant per part dels expositors com de l’organització. Durant els tres dies de celebració, del 17 al 19 d’octubre, milers de persones han omplit els principals carrers i avingudes de la ciutat per gaudir d’una oferta comercial, gastronòmica i d’automoció de primer nivell.
Enguany, la fira ha comptat amb 105 expositors, la xifra més alta de la seua trajectòria, i ha registrat un augment exponencial de visitants, especialment durant la jornada de dissabte, que va superar àmpliament les previsions inicials.
La regidora de Comerç, Gemma Alós, ha fet una valoració “molt positiva” de la cita i ha destacat que “la resposta de la ciutadania i dels visitants ha sigut espectacular. Hem vist carrers plens durant tot el cap de setmana, amb un ambient magnífic i un interés creixent pel nostre comerç i la nostra gastronomia local”.
Alós ha afegit que “l’èxit d’aquesta XV edició confirma que la Fira Alzira Oberta s’ha convertit en molt més que un esdeveniment comercial: és un punt de trobada, un espai de convivència i un símbol de l’orgull alzireny. Any rere any aconseguim créixer en participació, qualitat i capacitat d’atracció, la qual cosa ens anima a continuar apostant per iniciatives que dinamitzen el nostre teixit econòmic i social”.
Per la seua banda, Carmen Herrero, directora d’IDEA, ha remarcat que “el balanç d’aquesta edició és excel·lent, tant per la satisfacció dels participants com per la projecció que dona a Alzira com a ciutat viva, innovadora i comercialment activa”.
El dissabte de matí es van lliurar els premis a les millors haimes decorades, els guanyadors van ser Karmen Mont d’ESPACIO BELLEZA i Francisco Julio d’HOOK EVENTOS, per la seua creativitat, imaginació, color i esforç en cada detall.
I a la vesprada, es va fer el lliurament dels premis a les millors tapes, Sonia Romero d’AMAR LO FRESCO (categoria salada), presentà una deliciosa brotxeta de tonyina amb pimentons, una proposta que ens transporta directament a la mar pel seu sabor fresc, la seua textura i la seua tècnica impecable i; Jonathan Germain de LAS DELICIAS (categoria dolça), conquistà amb el seu gelat artesanal de coco amb espècies, inspirat en els sabors del Carib, una creació original, sorprenent i plena de matisos.
Amb aquesta edició, la Fira Alzira Oberta es consolida com una de les cites comercials i socials més importants de la comarca de la Ribera. L’esdeveniment ha tornat a demostrar la seua capacitat d’atraure visitants de tota la Comunitat Valenciana i de projectar una imatge dinàmica i atractiva de la ciutat.
La regidora Gemma Alós ha volgut finalitzar agraint “la implicació dels comerços, restauradors, entitats i serveis municipals que han fet possible aquest èxit col·lectiu”, i ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament “per continuar donant suport al comerç local i fer d’Alzira una ciutat oberta, viva i amb ganes de fer festa”.
