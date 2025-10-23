El ministro Planas reitera a los alcaldes el compromiso del Gobierno de llegar "hasta el final" en la reconstrucción

“Si alguien quiere dejar el campo, que no sea por falta de apoyo”. El ministro de Agricultura, Luis Planas, levantaba con estas palabras la reunión mantenida este jueves en Alzira con alcaldes y concejales de la Ribera y representantes del sector agrario, en la que tras realizar balance de las ayudas aportadas por el ministerio al proceso de reconstrucción de la dana, ha tomado nota de las quejas y sugerencias planteadas y ha reiterado el compromiso de actuar en todos los caminos rurales en los que sea necesario. "Ha sido un gran trabajo de reconstrucción y lo vamos a continuar hasta el final", ha señalado. Planas ha destallado que se han reparado ya 2.000 km de caminos rurales y que en los que todavía quedan se deben seguir marcando las prioridades.

Luis Planas, en la reunión mantenida con alcaldes y concejales en la sede de la Mancomunitat. / Levante-EMV

La mayoría de alcaldes y ediles que han intervenido han agradecido el trabajo del ministerio, pero también ha habido demandas como la del concejal de Agricultura de Algemesí, Marcos Giner, que ha lamentado que ya en plena campaña de caquis y cítricos queden más de un centenar de caminos por reparar en su término municipal, o la del alcalde de Alberic, Toño Carratalá, que ha comentado que resulta difícil de explicar a losvecinos que algunos municipios, entre los que se encuentra el suyo, figuren el la relación de pueblos afectados que elaboró la Generalitat, pero no así en la del Gobierno central, lo que impide el acceso a ayudas. Planas ha respondido en este caso que, en materia de agricultura, las medidas de apoyo se han aplicado a todo la provincia.

Antes de la reunión con los alcaldes, Planas visitó las obras de reparación del Camino Soriano en la Garrofera de Alzira.