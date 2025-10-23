El MuVIM otorga el "Reconocimiento de la Cultura 2025" a la biblioteca de Algemesí afectada por la dana

El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, que depende del área de Cultura de la Diputación de Valencia, entrega su galardón "Reconocimiento de la Cultura 2025" a la biblioteca municipal de Algemesí. El acto, que se celebrará esta tarde, contará con la presencia de la Societat Musical de Algemesí y Tarongina Sax Quartet.

La biblioteca de Algemesí, epicentro de la trágica dana del pasado 29 de octubre en la Ribera, fue uno de los edificios municipales afectados por el desbordamiento del río Magro. Un año después de la catástrofe, el consistorio todavía no ha podido reabrir esta dependencia municipal, en la que deberán acometerse una serie de obras a nivel estructural. Por el momento, no existe una fecha de reapertura de la biblioteca.

El espacio cultural, como informó Levante-EMV, perdió el 70 % de su colección por la gran cantidad de barro acumulado entre los ejemplares, por lo que las pérdidas en la colección bibliográfica superaron los 400.000 euros. El lodo llegó hasta los depósitos municipales, donde había tomos de gran valor, por lo que los especialistas han trabajado desde el primer momento para poder recuperarlos.

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, por su parte, creó una plataforma para recoger las distintas necesidades de cada una de las bibliotecas afectadas por la riada. Reclamaban, entre otros objetos, material informático y mobiliario.

Nuevo espacio en el mercado

Ante la cantidad de daños en la biblioteca municipal, el ayuntamiento abrió de manera provisional un espacio de lectura en el mercado municipal de la localidad. En abril, y con motivo del Día Mundial del Libro, los lectores pudieron acercarse a la parada número 6, transformada en una pequeña biblioteca, en la que los usuarios podían devolver los libros, renovar el carnet, disfrutar de cuentos o leer la prensa escrita.