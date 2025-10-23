La Ribera gana 127 empresas en un año a pesar del impacto de la dana

La Ribera cerró el tercer trimestre del año con más empresas activas de las que tenía en el mismo periodo de 2024. La tendencia de expansión económica se mantiene en la comarca a pesar de que, hace menos de doce meses, sufrió una de las inundaciones más trágicas de su historia reciente.

El desbordamiento del río Magro arrasó con todo a su paso como rara vez había ocurrido. De la noche a la mañana, donde antes había una carnicería o una farmacia tan solo había agua, barro y un rastro de destrucción. Sin olvidar el paso de hasta una decena de tornados.

Una catástrofe que amenazaba con cerrar para siempre muchos negocios y hacía prever que la economía se resintiese. Sin embargo, con el esfuerzo y sacrificio de empresarios y trabajadores y el apoyo de las administraciones públicas, la estadística muestra un escenario completamente diferente. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, a la conclusión del tercer trimestre de 2025 había registradas 7.841 empresas en la comarca. Un año antes, el número de mercantiles era menor: 7.714. Es decir, a pesar del impacto de la dana y del cierre de algunos negocios en los municipios más afectados, hay ahora 127 empresas más que entonces.

Por municipios

Se trata, además, del mejor resultado para un tercer trimestre de la serie histórica. Si se echa la vista atrás, en el mismo periodo de 2013, todavía en plena recuperación de la crisis económica, el dato superaba por poco las siete mil sociedades mercantiles registradas. Con todo, no supone la cifra más elevada, pues en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses se ha superado la barrera de las ocho mil empresas activas, aunque en épocas del año diferente.

El informe de la Seguridad Social también permite desgranar los datos por localidades, lo que ayuda a descartar que el crecimiento empresarial solo se hubiese producido en municipios que no se han visto afectados por la dana. En el conjunto comarcal la tendencia ha sido positiva en el periodo analizado y también lo ha sido en aquellos pueblos que sufrieron las peores consecuencias de las inclemencias meteorológicas. Algemesí saldó el tercer trimestre de 2024 con 574 empresas registradas, mientras que al cierre de septiembre de este año la cifra ascendía a 584, diez más que antes de la inundación.

Con diferencias mayores o menores, la tendencia se repite en otras localidades de la comarca que se vieron afectadas por el temporal. L’Alcúdia contaba con 354 sociedades mercantiles dadas de alta a la conclusión del tercer trimestre del pasado año y doce meses más tarde el total era de 384. En el caso de Guadassuar, la cifra ha crecido desde las 195 de 2024 a las 203 del actual ejercicio. También han registrado un incremento del número de empresas activas Alginet (de 359 a 360), en Carlet (de 409 a 410), en Montserrat (de 203 a 218) o en Turís (161 a 170).

Los datos muestran, por tanto, un crecimiento generalizado y ponen de manifiesto que la comarca ha sido capaz de crear nuevas empresas incluso tras uno de los episodios climatológicos más destructivos de los últimos años.