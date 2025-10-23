Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda

Casi un año después de las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre todavía quedan muchas heridas por cerrar. La catástrofe se cobró la vida de 229 personas en toda la provincia de Valencia, de las cuales, según el Centro de Integración de Datos constitudo por la dana, once perdieron su vida en la Ribera.

Las familias, amigos y allegados luchan por mantener viva su memoria a la vez que reclaman justicia para evitar que se repita una tragedia de estas características.

El desbordamiento del río Magro truncó la vida de tres vecinos de Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera.

Tres vecinos de Algemesí

José Luis, un vecino de alrededor de 65 años y conocido popularmente por gran parte de la ciudadanía como «El Llimonero» ya que se dedicaba a vender limones hace un tiempo, fue uno de ellos, El vecino falleció solo en su casa situada en la plaza de Tres Moreres durante aquella fatídica noche, por lo que fueron los propios vecinos quienes alertaron a la familia de la víctima tras dos días sin tener noticias de él. Los residentes creían que el hombre se encontraba en casa de su hermano, ya que le llamaron, pero no respondía. Lamentablemente los bomberos, tras romper la puerta para acceder al interior, lo encontraron si vida.

Pepe Magraner también falleció sólo aquel 29 de octubre. Este vecino de 80 años se encontraba cenando cuando, como reconocían sus vecinos, el agua entró con fuerza en la vivienda. . «Parece que estaba cenando porque tenía el plato de hervido encima de la mesa cuando lo encontramos al día siguiente», explicaba Alfredo Puchades, un conocido de la víctima a los pocos días de la tragedia. Fue este vecino quien alertó a su familia el día 30 de octubre. «Por la mañana cuando me levanté, fui a llamarle, ya que todas las mañanas salíamos a la calle. No paraba de gritar ‘Magraner, Magraner’, pero nadie me contestaba», lamentaba.

La tercera víctima fue Silverio Navarro, de 72 años, a quien sus hijos encontraron en la casa el día después de la tragedia. Navarro, padre de 3 hijos, se encontraba junto a su mujer en la vivienda. Ella pudo subir a la parte superior de la vivienda, pero él no pudo salvarse del agua, que entró con fuerza en su casa, ya que cayó al intentarlo. «Mis padres viven solos y por desgracia no pudimos hacer nada», explicaba muy emocionado uno de sus hijos a las puertas de la vivienda.

Dos en l'Alcúdia y Guadassuar

L'Alcúdia y Guadassuar registraron dos muertes aquella jornada. José Hernaiz Montoro, un camionero de 64 años de edad que desapareció en l'Alcúdia, fue la primera víctima de la catástrofe. El varón fue localizado el 2 de noviembre en el barranco de Prado, en el término municipal de Guadassuar. "Viendo el peligro que se avecinaba, sobre las 9 de la mañana ya alertó al dueño del vivero diciendo que era prudente parar y no continuar con el trayecto una vez cruzado el barranco. No quería tener un accidente ni estropear el camión, es su herramienta de trabajo", explicaba su hija a este diario. La propia afectada explicaba que el dueño del vivero le aconsejó que pidiera ayuda. "Tenía que dejar el camión, no podía continuar. Creemos que se bajó del camión a pedir ayuda, llamó al 112 para alerta del peligro. Esa es la última vez que se sabe de él. Al mediodía, la Guardia Civil y el dueño del vivero encontraron el camión intacto, no había llegado el agua a la cabina", afirmaba.

Los servicios perdieron la pista de este hombre cuando pasó el barranco de Benimodo y dejó su camión. Lamentablemente también lo localizaron sin vida. La segunda víctima de Guadassuar fue una vecina nonagenaria, de la cual no se tiene más información.

Susana, una joven de Pedralba, apareció dos días después en la playa del Mareny Blau, en Sueca, a más de 80 kilómetros del punto donde desapareció. El cuerpo de su padre fue encontrado hace unas horas en el cauce del Túria. En Alzira también se encontró a una víctima de la dana, de la cual tampoco ha trascendido más información.

Francisco Ruiz, víctima de la dana y vecino de Montserrat. / Levante-EMV

Montserrat y Turís también registraron una víctima en cada localidad. El 12 de noviembre encontraron a Silvanna Lochi, una vecina de 53 años de Turís, que fue hallada en un barranco de Cheste.

Lochi, como informó este diario, se trasladó de Holanda a Turís un año antes para, según su entorno, "iniciar una nueva vida en este pueblo, donde compró una casa y se vino". La víctima se ganaba la vida "limpiando casas, aquí, allá y donde fuera", por lo que se encontraba en su turismo de vuelta a su casa cuando se inició la tragedia. Su entorno creía que había "desaparecido en la CV-424", ya que volvía de Puçol. "Su teléfono se conectó por última vez al repetidor de Calicanto", explicaban sus allegados, quienes durante las dos primeras semanas repitieron el trayecto a pie en varias ocasiones en busca de cualquier pista.

Otra de las historias más trágicas de aquel 29 de octubre es la de Francisco Ruiz, cuyo cuerpo todavía no ha aparecido. Este vecino de 64 años fue visto por última vez cerca de un supermercado situado en un polígono de esta localidad junto a sus nietos, a los cuales pudo subir encima del coche, pero él fue arrastrado por la fuerza del agua. Durante las primeras semanas, hallaron un zapato y un gorro de la víctima.