La webserie del colegio de Sueca sobre los efectos de la dana entre jóvenes suma a Ferran Torres y Pablo Chiapella en su segunda temporada

El CEIP Luis Vives de Sueca ya trabaja en la producción de la segunda temporada de "Normales: La vida tras la dana", una webserie producida íntegramente por su alumnado de Primaria. El proyecto se encuentra actualmente en fase de grabación y contará con la colaboración de reconocidos nombres del mundo del deporte y la interpretación. Entre los artistas confirmados figuran el futbolista del FC Barcelona Ferran Torres, los actores Pablo Chiapella y María Adánez ("La que se avecina"), Esther Acebo ("La casa de papel"), así como Carmen Morales, Lluvia Rojo y Toni Acosta, entre otros rostros conocidos.

La producción, además, ha sido reconocida a nivel nacional por su compromiso con la creatividad, la educación mediática y los valores sociales. El colegio recibió este sábado el Premio Mentes AMI de la Fundación Atresmedia en la categoría “Impulso de la creatividad audiovisual responsable”. El galardón fue entregado en un acto celebrado en Madrid, donde participaron centros educativos de toda España comprometidos con la alfabetización mediática y el uso responsable de los medios de comunicación.

El CEIP Luis Vives de Sueca recoge el premio. / Levante-EMV

La webserie surgió como una propuesta de reflexión y aprendizaje tras las graves inundaciones provocadas por la dana del pasado 29 de octubre, que afectaron a numerosas localidades de la Ribera. A través de esta webserie, los niños y niñas del centro han tratado cuestiones como la inclusión, la diversidad, el acoso escolar y las consecuencias emocionales y sociales de esa catástrofe natural, con un enfoque de superación, empatía y resiliencia.

Los estudiantes se han encargado de todas las fases del proceso creativo: desde la redacción del guion y la interpretación hasta la grabación, el montaje y la difusión. Este aprendizaje transversal ha permitido al alumnado desarrollar habilidades técnicas y comunicativas, al tiempo que fomenta la cooperación, la reflexión crítica y la sensibilidad hacia los demás.

La dirección del colegio ha expresado su enorme satisfacción por el reconocimiento. “Estamos muy orgullosos de que el esfuerzo, la creatividad y la sensibilidad de nuestro alumnado hayan tenido eco más allá de nuestra comunidad educativa”, señalaron los responsables del centro.

“Queremos demostrar que la educación también puede cambiar el mundo a través de las historias que contamos”, apuntan desde el proyecto, que ha convertido al Colegio Luis Vives de Sueca en un referente nacional de innovación educativa y compromiso social.