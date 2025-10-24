Algemesí sube la temperatura: El picante conquista la ciudad

Algemesí se convierte un año más en la ciudad más picante con la séptima edición del certamen "The Hell Contest", la feria del picante más grande de Europa, que se celebrará durante todo el fin de semana.

Los visitantes podrán degustar a lo largo de estas dos jornadas salsas, embutido, granizado picante y otros productos exclusivos ofrecidos por los distintos expositores, que provienen de distintos lugares nacionales e internacionales. La dana del pasado 29 de octubre también tendrá protagonismo, ya que la organización contará con algunos establecimientos que fueron afectados por la riada y, tras un gran esfuerzo, han podido reabrir.

Con esta nueva edición, "The Hell Contest" se consolida como un evento que ha traspasado fronteras y marca tendencia. El plato fuerte se celebrará el domingo con el tradicional campeonato de España de comedores de guindillas, que se ha convertido en un clásico entre asistentes y participantes. Los participantes se enfrentan en varias rondas eliminatorias, en las que tendrán que degustar diferentes tipos de guindillas.

Los concursantes empiezan por el típico "vitet" de las ensaladas, mientras que los sabores van aumentando en intensidad hasta degustar la más picante, la Carolina Reaper, que ostenta el récord Guiness. El ganador, además, obtendrá el pase directo al campeonato europeo de 2026.