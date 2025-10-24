Alzira lliura els premis del XXX Concurs Escolar de Dibuix emmarcats en els Premis Literaris
En esta edició han participat 1.158 xiquets, xiquetes i joves dels centres educatius i s’han seleccionat 431 dibuixos
Cada any, amb la celebració dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira, que es convoquen des de 1989, s’elabora un programa d’actes culturals variat i ric. En este sentit, des de fa vint-i-huit edicions, es convoca també el Concurs Escolar de Dibuix i el tema d’enguany per als treballs que s’han de presentar al XXX Concurs Escolar de Dibuix, és la figura de Jaume I.
Jaume I és fonamental per a entendre l’origen del poble valencià i Alzira fou una de les viles clau en la vida del rei, ja que ací celebrà Corts Generals l’any 1273 i ací es diu tradicionalment que va faltar l’any 1276. És per això que enguany el concurs de dibuix escolar que organitza la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira vol retre homenatge a qui fundà el Regne de València i creà una nova manera de vore el món, la valenciana.
S’ha proposat als alumnes dels centres educatius alzirenys que, mitjançant els seus dibuixos, homenatgen el rei Jaume I com a fundador del poble valencià i ressalten el paper que Alzira jugà en la vida del Conqueridor.
En esta edició han participat 1.158 xiquets, xiquetes i joves dels centres educatius d’Alzira i s’han seleccionat 431 dibuixos que els centres han enviat al departament d’Educació per a elegir als guanyadors i guanyadores. L’exposició es va inaugurar ahir al MUMA, després del lliurament dels premis, amb la selecció dels 77 dibuixos definitius entre els quals estan els guanyadors. En este acte la Regidora d’Educació i Infància, Virtuts Piera, va agrair a l’alumnat, al professorat i a les mares i pares la seua implicació i participació en les activitats que organitza el departament i entregà els premis a xiquets, xiquetes i adolescents guanyadors:
En la categoria de segon cicle d’Educació Infantil:
1r – Marco Ferrando Peris. CEIP Gloria Fuertes.
2n – Abril Franco Mogort. Florida CA.
3r - Lara Bèrnia García. Florida CA.
En la categoria de primer cicle d’Educació Primària:
1r - Leo Tomás Aranda. Florida CA.
2n – Mar Hurtado Escribá. CEIP Alborxí.
3r - Fabio Ferrandis Amat. Col·legi Sagrada Família
En la categoria de segon cicle d’Educació Primària:
1r - Ona Felici Perpiñá. CEIP Tirant lo Blanc.
2n – Sofía Ramírez Serna. Col·legi Sagrada Família.
3r – Enzo Fita Palomares. Col·legi La Puríssima.
En la categoria de tercer cicle d’Educació Primària:
1r – Marta Boluda García. Col·legi Sagrada Família.
2n – Marina Martínez Bello. Col·legi Sagrada Família.
3r – Leyre Climent Almiñana. CEIP Alborxí.
En la categoria d’Educació Secundària:
1r - Fabiana Osorio Quintero. Col·legi Sagrada Família.
2n – Sofía Fayos Palacios. IES Rei en Jaume.
3r - Hajar El Farrich. IES Rei en Jaume.
En la categoria de Batxillerat:
1r - Alejandra Llopis Delgado. Col·legi La Puríssima.
2n – Maria Leal Valentín. Col·legi La Puríssima.
3r - Elsa Chordà Domínguez. IES Jose M. Parra.
Finalment el Premi Especial per al centre més participatiu ha sigut per al CEIP Alborxí.
