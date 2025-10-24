Alzira posa en marxa el servei extraordinari i gratuït de bus urbà per Tots Sants
Com cada any, quan arriba l’1 de novembre, festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament d’Alzira posa en marxa un servei extraordinari i gratuït d’autobús urbà fins al cementeri municipal per tal de facilitar a la ciutadania el desplaçament al cementeri en uns dies de gran afluència de visites. D’esta manera, s’han establit un seguit de rutes especials els dies del 25 al 31 d’octubre, així com l’1 de novembre.
Totes les eixides s’efectuaran des de la plaça del Regne de València en els horaris següents:
• Del 25 al 29 d’octubre: 15.00, 16.00, i 17.00 hores. Tornada des del cementeri fins a la plaça del Regne de València a les 15.30, 16,30, i 18 hores.
• El 30 i 31 d’octubre: 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, i 17.00 hores. Tornada des del cementeri fins a la plaça del Regne de València a les 10.30, 11,30, 13,00, 15,30, 16,30, i 18.00 hores.
• L’1 de novembre: de 9.00 a 18.00 hores ininterrompudament.
Cal fer esment que el Cementeri Municipal no tancarà a migdia des del dia 18 d'octubre fins a l'1 de novembre. Estarà obert des de les 9 a les 19 hores per a facilitar les visites escalonades.
