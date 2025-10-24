Arranca en Montserrat l'Assamblea d'Història de la Ribera

La casa de la cultura de Montserrat acoge desde este viernes y durante todo el fin de semana la XXI Assemblea d’Història de la Ribera en la que investigadores y estudiosos de la comarca presentarán un total de 32 comunicaciones. Esta nueva edición llega con el lema «Jocs, esport i oci a la Ribera en la perspectiva històrica» como eje temático con el que se quiere reconocer el arraigo de la pilota valenciana en la localidad anfitriona.

La alcaldesa accidental de Montserrat, Gema Alemany, ha presidido el acto inaugural junto al diputado de Cultura, Paco Teruel; el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, Manuel Lomas; Antoni Furió, miembro del Secretariado Permanente de l’Assemblea y Marcos Campos, cronista de Montserrat que ejerce la secretaría local.

Tras la apertura formal del cónclave, la conferencia inaugural ha corrido a cargo de Víctor Agulló Calatayud, sociólogo y profesor titular del Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV con una ponencia titulada «El joc de la pilota valenciana en la Ribera del Xúquer en la prespectiva històrica». Las ponencias centradas en la Vall dels Alcalans está previsto que protagonicen esta primera jornada de l’Assemblea, en base al programa, que el sábado arrancará con la comunicación «El toc del Retorn: del Micalet a la Ribera del Xúquer» a cargo de Pau M. Sarrió Andrés.