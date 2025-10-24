La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto

Un total de 16 agentes de la Guardia Civil peinan desde este viernes la partida del Casupet, en el término municipal de l'Alcúdia, para encontrar el cuerpo de Francisco Ruiz Martínez, una de las dos víctimas de la dana que todavía no han sido localizadas. Ruiz fue arrastrado por el río Magro en Montserrat durante aquella trágica jornada tras poner a salvo a sus dos nietos en el techo del vehículo y, desde ese momento, no hay ninguna pista de su rastro.

Casi un año después de su desaparición, la Guardia Civil mantiene las batidas en distintos puntos del cauce del Magro para dar con su paradero. Concretamente, se realizan entre dos y tres dispositivos de búsqueda al mes para localizar a esta víctima. "Montamos el dispositivo dos o tres veces al mes, ya que es una situación a largo plazo. Miramos los días más apropiados dependiendo de la información y los medios", explica el comandante de la Guardia Civil en el cuartel principal de Sueca, Ángel Suárez Benavente. En este caso, los agentes que realizan la batida a pie por las distintas parcelas de esta partida rural también cuentan con el apoyo de un dron.

La búsqueda se centra actualmente en un sector, que no se había estudiado hasta el momento y que está situado a unos 30 kilómetros del lugar en el que desapareció. "Tras buscar en el cauce del río, ahora nos centramos en otras zonas donde se podría haber quedado el cuerpo tras su desbordamiento", señala el cabo primero Castillo, que añade que "estos lugares no se han limpiado tras la dana, por lo que hay restos y, por lo tanto, podría estar el cuerpo".

Búsqueda en la partida del Casupet, en l'Alcúdia. / Perales Iborra

La Guardia Civil determina el territorio en el que se realizan las batidas tras estudiar los mapas de cada una de las zonas y la información proporcionada por la Universitat Politècnica de València, ya que, en sus palabras, "nos aporta la orografía del terreno, la dinámica del agua y el cambio del terreno tras la riada". "Marcamos las zonas más probables en las que se puede haber quedado el cuerpo tras desbordarse el río. En este punto hay zonas en las que el agua alcanzó los 25 centrímentros de altura y otras con más de 1,50 metros, por lo que nos centramos en las zonas donde se ha acumulado más sedimento", afirma el cabo primero Castillo. Aunque en un primer momento los agentes, con la ayuda del dron, son los encargados de realizar la batida, no descartan incorporar maquinaria en el caso de que sea necesario.

"Es improbable"

El comandante de la Guardia Civil Ángel Suárez Benavente reconoce que "es improbable que pudiera estar aquí, pero hay que descartar todas las zonas. Son probabilidades mínimas, pero hay que buscarlo". Añade: "No sabemos dónde puede estar, por lo que hay que estudiarlo todo. Ya se ha visto esta semana con el cuerpo de Javi -el último cuerpo encontrado-".

Los agentes recorren un campo tras otro para encontrar algún indicio y descartan aquellas zonas que ya han sido limpiadas por los propietarios. Por el momento, no se ha establecido un período de búsqueda, ya que el dispositivo se terminará cuando se rastree toda la zona.

La Guardia Civil, además, se mantiene en contacto con los familiares de la víctima para informarles semanalmente del punto en el que se encuentran. "Desde el primer día de la dana estamos en contacto semanal con las familias y las tenemos al día, por si hay alguna novedad. Nunca dejamos de buscar a ningún desaparecido", insiste el comandante. Reitera que "la búsqueda se terminará cuando se encuentren los cuerpos".

Otro cuerpo

Tras encontrar los restos de José Javier Vicente Fas en la ribera del Túria a su paso por Manises, la Guardia Civil centra ahora su dispositivo en la búsqueda de Francisco Ruiz y Elisabet Gil Martínez, de 38 años. Es la única mujer que permanece sin localizar. La víctima desapareció en Cheste cuando iba con su madre, Elvira Martínez Alfaro, de 64 años, al hotel La Carreta, en la A3. El cuerpo de su madre fue encontrado días más tarde, muchos kilómetros más abajo.