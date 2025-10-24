El estilista alzireño Carlos Valiente suma dos nuevos premios a su extenso palmarés

Los salones del estilista alzireño Carlos Valiente no dejan de cosechar éxitos. Bernat Sayol, integrante del equipo, ha recibido el prestigioso AIPP Award Best Men 2025, en una ceremonia celebrada este fin de semana en Madrid, en el marco del evento Salón Look (IFEMA), donde se reunieron los principales nombres de la peluquería mundial. La firma también recibió el AIPP Award 2025 a Mejor Vídeo.

Los AIPP Awards, organizados por la Association Internationale Presse Professionnelle Coiffure, se consideran uno de los concursos más prestigiosos del sector. En esta edición se presentaron casi 500 colecciones procedentes de 34 países. “Es el reconocimiento a un trabajo de equipo, a la pasión que ponemos en cada proyecto y a una forma de entender la peluquería como arte”, ha declarado Carlos Valiente, director creativo de la firma.

Los reconocimientos en los AIPP Awards 2025 coronan un año histórico para el Art Team by CV, que ha brillado en los principales escenarios de la peluquería mundial.

El equipo volvió a triunfar en París el pasado mes de octubre al alzarse con dos galardones en los prestigiosos Premios HCF (Haute Coiffure Française): el Art Team by CV fue reconocido como Mejor Equipo Internacional, mientras que Nadia Martí, integrante del grupo, recibió el premio a Joven Peluquera.

Además, el Art Team by CV fue distinguido en los International Hairdressing Awards (IHA) con el título de Mejor Equipo Artístico del Mundo, un reconocimiento que consolida su posición como referente global de la peluquería creativa. A estos hitos se suma el logro del joven estilista Brian Sanchis, también miembro del equipo, quien se proclamó ganador del premio del jurado profesional en The Emergent Talent, celebrado en el marco del MCB by Beauté Sélection en París.

A los triunfos en los AIPP Awards, los HCF Awards y los International Hairdressing Awards, se suman dos nuevos premios en los One Shot Hair Awards celebrados a finales de verano en Texas (EEUU), consolidando al equipo como el más premiado del año a nivel internacional y reafirmando el liderazgo global de la marca Carlos Valiente.