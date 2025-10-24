Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabre la pasarela sobre el Magro entre Real y Montroi con una estructura reforzada frente a riadas

El paso peatonal sufrió graves daños en la dana y la Generalitat ha invertido 4,3 millones de euros en la reconstrucción

Perspectiva de la nueva pasarela sobre el cauce del Magro que comunica los dos municipios.

Perspectiva de la nueva pasarela sobre el cauce del Magro que comunica los dos municipios. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La Generalitat Valenciana ha finalizado las obras de reconstrucción de la pasarela ciclo-peatonal sobre el río Magro que une los municipios de Real y Montroi y reabre este viernes una infraestructura clave para la comunicación entre ambas localidades que resultó gravemente dañada por las inundaciones, lo que obligó a derribarla y diseñarla de nuevo, y que ahora es más segura y resistente frente a crecidas y riadas.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado la nueva pasarela, junto al alcalde de Real, Gerardo López, y el de Montroy, Manuel Blanco, y ha destacado “la importancia de esta actuación para dos pueblos que comparten servicios y que recuperan con esta obra la normalidad en su movilidad diaria”.

Los técnicos explican a las autoridades la intervención realizada.

Los técnicos explican a las autoridades la intervención realizada. / Levante-EMV

La nueva pasarela, de 150 metros de longitud y 4 metros de ancho, se ha diseñado con cimentaciones profundas mediante micropilotes que garantizan su estabilidad frente a posibles crecidas del río. Además, la reducción del número de pilas en el cauce y la ampliación de las luces centrales mejoran el desagüe y la seguridad en caso de avenidas.

Durante los trabajos se han ejecutado también obras de protección de taludes y del fondo del cauce mediante escollera, tanto en la zona de la pasarela como en el puente viario de la CV-50. La intervención se ha completado con la ejecución del tablero de hormigón armado, la instalación de barandillas y alumbrado, y la urbanización de los accesos.

Martínez Mus ha subrayado que “esta actuación no solo restablece una conexión esencial, sino que ofrece una solución más segura y duradera ante episodios de lluvias intensas”.

La actuación, con una inversión total de 4,3 millones de euros, ha sido coordinada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en colaboración con los ayuntamientos de ambos municipios. 

