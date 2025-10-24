El Gobierno distingue a 36 policías de Cullera por su labor durante la dana.

El Gobierno de España ha entregado a 36 policías locales de Cullera el Distintivo Honorífico por la dana, un reconocimiento a nivel nacional por su participación directa y relevante en los dispositivos de seguridad y emergencia, atención a la ciudadanía, labores humanitarias, tareas de reconstrucción, actuaciones operativas o de gestión llevadas a cabo en las zonas afectadas por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

El Ayuntamiento de Cullera ha hecho entrega de estos reconocimientos en el acto de entrega de distintivos de la Policía Local de Cullera. En esta gala el consistorio también ha distinguido con la Medalla al Servicio Excelente del Ayuntamiento de Cullera al Inspector Jefe de la Policía Local de Cullera, Alfredo González Sánchez; al oficial José Luis Rubio Blanco; y a los agentes Juan Llopis Bou, Iván Marrades Renart, Sergio Marín Morant, David Osa Romero, Jorge Pérez Rafael, Hector Falcó González, Erik Benito Ruiz, y Francisco Gabriel Escrivà Cuevas. El consistorio reconoce el esfuerzo y dedicación profesional en tareas arriesgadas para proteger a la población de Cullera, que en este caso ponían en riesgo la integridad física de los policías locales en el rescate de personas y bienes.

Durante el acto, el concejal de la Policía Local, Javier Cerveró, ha querido reconocer la tarea humanitaria y de servicio público de los policías locales de Cullera que durante la tragedia se movilizaron voluntariamente a la "zona cero" para realizar servicios de apoyo a los municipios más afectados por las inundaciones. Con un total de 900 horas de servicios, realizaron tareas de búsqueda y rastreo en zonas inundadas y barrancos, servicios de vigilancia y prevención, regulación del tráfico y de de personas y otras actuaciones a requerimiento de la ciudadanía.

"Sois quienes veláis por nuestro orden y nuestra seguridad. Estáis presentes en las pequeñas acciones del día a día de nuestro pueblo, de cada barrio, de cada vecino y vecina. Pero también sois los primeros a llegar cuando hay peligro, cuando hay una emergencia, o cuando todo parece incierto. Ahí estáis vosotros, siempre profesionales y decididos, siendo nuestra policía de proximidad", destacó Cerveró.

Por su parte, el alcalde Jordi Mayor, remarcó que "este acto no es solo un momento de entrega de distintivos a vuestra profesionalidad, es el momento para deciros de forma sincera en nombre del pueblo de Cullera: gracias". "Junto con los distintos equipos de emergencias, cuerpos de seguridad, voluntarios, ciudadanos anónimos y trabajadores municipales os convertisteis, durante la dana, en el rostro de la solidaridad y marcando una clara diferencia: estando donde se tenía que estar y haciendo lo que se tenía que hacer", insistió.

El Ayuntamiento también ha aprovechado la ocasión para otorgar felicitaciones públicas a aquellas personas que, de forma generosa y desinteresada, colaboraron en la intervención y auxilio de personas y bienes durante el trágico episodio. Un total de 46 personas conformadas por conductores de vehículos especiales, miembros del servicio de socorrismo de Cullera, miembros del Club de Piragüismo de Cullera, miembros de Protección Civil, así como agentes y oficiales de la Policía Local.

Las felicitaciones públicas también se han extendido a policías locales de otras localidades que intervinieron en distintas actuaciones en Cullera. Se trata de la detención de un conductor que atropelló un peatón, por parte del agente de la Policía Local de Nambroca (Toledo), Jorge Martínez; y por el rescate de dos personas en aguas profundas con condiciones marítimas malas, por parte de la agente de la Policía Local de Carlet, Mireia Roig, y del ciudadano Josep Roig.

En esta línea también se ha reconocido públicamente distintas actuaciones como el rescate de una persona apresurada en una zona montañosa de muy difícil acceso, el desalojo y rescate con vida de una persona en una vivienda en llamas o actuaciones de resolución de sucesos que atentaban contra el orden público y la seguridad ciudadana.