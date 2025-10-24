El mar devuelve a la costa de Cullera los restos de la última dana

El mar Mediterráneo sigue dejando huella de los últimos temporales en el litoral de Cullera. Los operarios del servicio municipal de limpieza de playas trabajan desde hace semanas de forma continua para retirar los restos que el mar devuelve a la costa, principalmente cañas, plásticos, basura doméstica y algunos animales muertos que proceden tanto del fondo marino como de la desembocadura del Xúquer.

Maquinaria pesada trabaja al amanecer en la limpieza de la costa. / Levante-EMV

A pesar de que la dana ya es pasado, sus efectos continúan siendo visibles. Cada nuevo episodio de oleaje o viento arrastra hasta la orilla una gran cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos, muchos de ellos originados tierra adentro y transportados por los ríos. “Cada vez que llueve con intensidad, todo lo que se acumula en los barrancos y cauces termina en el río y, finalmente, en el mar. Después, el mar nos lo devuelve”, señalan fuentes del área municipal de Servicios.

Los trabajadores de limpieza actúan especialmente en las playas de San Antonio, Racó, Dosel, Faro, Estany y Escollera, donde la acumulación de cañas y residuos es más visible. A diario, los equipos emplean maquinaria pesada y cribadoras para retirar toneladas de material vegetal y plástico que se acumula en la arena tras cada temporal.

"El problema no se origina en la playa, sino río arriba"

El Ayuntamiento de Cullera ha recordadoa que "esta situación no es nueva y que se repite de forma cíclica tras cada episodio de lluvias intensas. Por ello, tanto el consistorio como diversas asociaciones medioambientales" insisten en la necesidad de mantener limpios los barrancos y cauces de los ríos para evitar que los residuos acaben en el mar. “El problema no se origina en la playa, sino río arriba, donde la falta de limpieza en los márgenes multiplica el impacto medioambiental cuando llegan las lluvias fuertes”, apuntan las mismas fuentes.

Las recientes precipitaciones en la comarca de la Ribera han agravado la situación, provocando un nuevo aporte de suciedad al cauce del Xúquer. Este, al desembocar en Cullera, arrastra todo tipo de materiales que acaban flotando mar adentro y que, con los temporales de levante, regresan a la costa.

Tanto los servicios técnicos municipales como la Conselleria de Medio Ambiente mantienen un seguimiento constante de la situación y no descartan reforzar los trabajos preventivos antes del inicio de la próxima temporada turística. Mientras tanto, la imagen de las playas tras cada temporal recuerda la fragilidad del equilibrio entre el río y el mar, y la necesidad de una gestión ambiental coordinada en toda la cuenca del Xúquer.