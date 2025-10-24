Montalvá también reclama al ministro Planas una mota que proteja Alzira del Magro

El concejal de Agricultura y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, aprovechó el jueves la visita del ministro Luis Planas y la Comisionada de la Dana, Zulima Pérez, a las obras de reparación del camino Soriano, en la Garrofera de Alzira, para plantear de nuevo “la necesidad de crear una mota de protección en la desembocadura del río Magro en el Xúquer”, en el marco del plan de recuperación que se ha diseñado en este cauce.

Montalvá explicó los “puntos débiles” que, a su juicio, deben corregirse para garantizar la seguridad del término municipal de Alzira ante posibles episodios de lluvias torrenciales y señaló como “imprescindible y necesario para toda la comarca de la Ribera” adecuar y proteger las zonas más vulnerables y susceptibles de inundación, “especialmente tras la gravedad de los daños sufridos en el término rural de Alzira, en la partida del Forn de Carrascosa, así como en el polígono industrial de la Carretera de Albalat, donde trabajan directamente más de 4.000 personas”, incidió.

El también portavoz de UCIN recordó que el sector agrario de Alzira y la asociación empresarial, junto al ayuntamiento, han remitido una solicitud de reunión a la Confederación Hidrográfica del Júcar para exponerle esta problemática y buscar soluciones de forma conjunta “sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta de este organismo”. Por otro lado, el edil también pidió al ministro que se agilice en la posible el proyecto del puente de Cabañes, dañado por la crecida del río Verde. El ayuntamiento presentó una memoria que plantea el derribo y construcción de un nuevo puente, si bien el ministerio ha pedido una serie de subsanaciones.

Enrique Montalvá se ha mostrado en las últimas semanas especialmente incisivo con la necesidad de aprovechar las inversiones que se están realizando para mejorar la seguridad de las ciudades contra inundaciones del Magro tras la dana para contemplar la construcción de nuevas motas o diques que protejan el término municipal. El edil alzireño llegó a denunciar que las motas proyectadas en l’Alcúdia, Guadassuar o Algemesí “condenan a Alzira a una inundación”, al canalizar los caudales del río sin permitir su desbordamiento en los puntos actuales, un extremo que fue desmentido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que aseguró que estas nuevas protecciones no van a perjudicar a la capital de la Ribera Alta.

El edil, no obstante, ha implicado a los dos sectores más afectados por las inundaciones que se registran en este extremo del término municipal, los agricultores y los empresarios del polígono industrial Carretera de Albalat, para reforzar su demanda de una mota a la altura de la confluencia del Magro en el Xúquer tras el desbordamiento del día de la dana, que afectó al término de Alzira.