Una iniciativa ciudadana insta a "salvar" la Casa Real de Alzira ante el frenazo administrativo

Una recogida de firmas busca desbloquear la parálisis administrativa que arrastra desde hace meses el proyecto de construcción del centro cultural Jaume I de Alzira. Decenas de personas se han sumado a la petición, lanzada a través de la plataforma digital chang.org, que insta al ayuntamiento y al Consell a resolver las diferencias que han evidenciado a lo largo de las últimas semanas al responsabilizarse uno a otro de la situación.

La solicitud, bautizada como "Salvem la Casa de Jaume I" y promovida por el editor Josep Gregori, reclama a ambas administraciones a "dejar de lado sus diferencias" y acordar "una vía efectiva de colaboración para garantizar la realización del proyecto". "No podemos permitir que las diferencias o la falta de entendimiento nos hagan perder una inversión que pertenece a nuestro futuro", apunta. Son 2,3 millones de euros los que el ayuntamiento debería devolver si, antes de agosto, la obra no alcanza, como mínimo el 60 % de su ejecución. Una situación difícil de conseguir si se tiene en cuenta que, con octubre a punto de cumplir todos sus días, los representantes de una y otra administración todavía no se han reunido para intentar desbloquear el proyecto.

El ayuntamiento presentó el pasado mes de noviembre la autorización para el proyecto ejecución del centro cultural, pero la conselleria de Cultura la rechazó. Se ha trabajado conjuntamente, desde entonces y durante meses, en diversas modificaciones hasta alcanzar una versión que resultase la menos dañina para el patrimonio. En una reunión, en julio, el ejecutivo autonómico planteó al consistorio una serie de "soluciones", que según el gobierno municipal no eran realistas: iniciar las obras sin la licencia, crear una comisión de patrimonio a varios meses vista o reiniciar el proyecto desde cero. Todas ellas implicaban, por tanto, tener que devolver la subvención concedida para la construcción del museo. Según el ejecutivo local, aquello no quedó por escrito, mientras el ayuntamiento ha insistido repetidamente en que la última versión del proyecto, consensuada por todas las partes y avalada por la UPV, debería obtener la ansiada autorización al considerarse más respetuosa con el patrimonio.

El promotor de la recogida de firmas, que ha sumado más de doscientos apoyos en pocas horas, lamenta que la situación haya llegado a tal punto porque implica "poner en riesgo el proyecto", uno que considera sería "un homenaje justo al monarca fundador y un legado de futuro para las generaciones de valencianos que están por venir".

Para Gregori, la integración de los restos de la Casa Real en un centro cultural representa una oportunidad para: fortalecer la identidad y la memoria colectiva del pueblo valenciano, dinamizar el turismo cultural educativo en Alzira y en el conjunto de la Ribera, recuperar un espacio emblemático para la ciudadanía y aprovechar plenamente los recursos europeos disponibles para valorar el patrimonio. "Reivindiquemos que la memoria de Jaume I y de nuestro pasado esté presente y viva en el corazón de Alzira", concluye.