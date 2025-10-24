El PP achaca la parálisis del proyecto de la Casa Real a la "falta de rigor" del gobierno de Alzira

El Partido Popular de Alzira mantiene abierto el cruce de declaraciones que ha generado la parálisis administrativa que sufre el proyecto de construcción de un centro museístico sobre los restos de la que fuera la vivienda de Jaume I en la capital de la Ribera Alta. Los populares achacan esta situación tanto al hecho de la denuncia presentada por el arquitecto del proyecto base como a la "falta de rigor" del gobierno municipal.

Como ha informado Levante-EMV en diversas ocasiones, la actuación cuenta con una subvención de 2,3 millones de euros de fondos europeos enmarcados en el Plan Xacobeo. Sin embargo, la obra debe estar concluida el próximo verano para que el ayuntamiento no tenga que devolverla, o al menos alcanzar el 60% de su ejecución para retornar solo la parte proporcional. El ayuntamiento presentó el pasado mes de noviembre la autorización para el proyecto ejecución del centro cultural, pero la conselleria de Cultura la rechazó. Se ha trabajado conjuntamente, desde entonces y durante meses, en diversas modificaciones hasta alcanzar una versión que resultase la menos dañina para el patrimonio.

Sin embargo, en una reunión en julio la conselleria, tal y como insiste el PP, planteó al consistorio una serie de "soluciones", que según el gobierno municipal no eran realistas: iniciar las obras sin la licencia, crear una comisión de patrimonio a varios meses vista o reiniciar el proyecto desde cero. Todas ellas implicaban, por tanto, tener que devolver la subvención concedida para la construcción del museo.

Los populares insisten en que dicha ayuda "está vinculada expresamente a ese proyecto base" y en que el procedimiento "no puede seguir adelante" al haberse denunciado por parte del arquitecto que redactó dicho proyecto base.

Al respecto, acusan al gobierno municipal de "desviar la atención" cuando "el verdadero problema radica en una falta de rigor y una gestión deficiente". Asimismo, apelan a actuar "con seriedad y atendiendo a los informes técnicos", aunque el ejecutivo local siempre ha defendido que no ha recibido documento técnico alguno que le inste a plantear nuevas modificaciones a la última versión presentada del proyecto de ejecución.