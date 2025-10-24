Los presidentes plantan a la JLF de Alzira en la asamblea para explicar la polémica de los trajes

Los presidentes de las comisiones de Alzira han plantado este viernes a la Junta Local Fallera (JLF) al no presentarse a la asamblea extraordinaria convocada para dar explicaciones de la última polémica, la deficiente confección de los trajes que las falleras mayores y sus cortes de honor tienen que lucir este sábado en el pleno de proclamación -20 horas en el salón noble-, que ha provocado que la exposición de la indumentaria apenas permaneciera abierta 24 horas.

La JLF había convocado una asamblea extraordinaria y urgente el jueves por la tarde (20 horas) con este fin que fue desconvocada apenas 25 minutos antes de su inicio con un mensaje de Whatsapp en el que se indicaba que, a petición de la concejal de Fiestas, se desconvocaba la reunión y volvía a emplazar a los presidentes para el viernes a las 18 horas. Muchos ya se encontraban el jueves en las inmediaciones de la sede de la JLF cuando recibieron el mensaje y desde un primer momento ya se empezó a sopesar la posibilidad de no asistir, al considerar además que se trataba de una hora intempestiva (18 h) en la que algunos todavía no habrían acabado su jornada laboral. El goteo de mensajes de fallas anunciando que no asistirían ya había alertado a la JLF de lo que podía pasar. La concejal de Fiestas, Gemma Alós, sí se había personado en la sede de la junta para participar en la asamblea que, finalmente, no se ha celebrado.

La JLF comunicó el martes por la noche la clausura de la exposición de indumentaria de las falleras mayores y cortes de honor que había inaugurado el día anterior. Alegó que las familias de las falleras habían decidido retirar la indumentaria al detectar errores de confección y que necesitaban tiempo para subsanarlos para que estuvieran en las mejores condiciones para la proclamación.

La empresa que se ha encargado de la confección ha reconocido que los trajes tenían errores, que estaba dispuesta a subsanar, pero que en algunas cuestiones estilísticas han seguido el mandado de la JLF, por lo que denunciaban un intento de desprestigiarla ya que considera que se podía haber pospuesto la exposición como en otras ocasiones ha sucedido.