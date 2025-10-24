El Raval concentra una de cada cuatro viviendas okupadas en venta

La Ribera cuenta con 124 casas y pisos okupados en venta actualmente. Uno de cada cuatro inmuebles ofertados con una persona en su interior se sitúa en Algemesí. Este municipio concentra la mayor parte de estas viviendas, ya que dispone de una treintena.

La mayoría de estos pisos están en el barrio del Raval, una de las zonas más pobres y vulnerables de la Comunitat Valenciana. Así se recoge en un conocido portal de compra y venta de viviendas en Internet. Sus precios oscilan entre los 9.700 euros y los 52.000 euros, por lo que los inmuebles con okupa salen con hasta un 50 % de descuento, pero suponen un gran problema para los compradores, ya que los bancos no financian este tipo de activos. Los pisos no se pueden visitar.

Como ya informó Levante-EMV, los expertos de este conocido portal inciden en que este tipo de ventas se han consolidado en el mercado inmobiliario español, sobre todo entre los inversores, que disponen de fondos propios.

Gran parte de estos pisos sin posesión se sitúan en unos conocidos bloques de este barrio y cuentan con características similares. Se trata de inmuebles de cerca de 50 metros cuadrados, sin ascensor y con hasta tres habitaciones.

El Ayuntamiento de Algemesí ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar la okupación en el Raval e integrar el barrio con el resto del municipio. Durante décadas, los distintos gobiernos han presentado varias propuestas para integrar este espacio en el entramado urbano de la localidad, aunque el resultado no ha sido el esperado.

El consistorio trabaja ahora en la modificación de la normativa urbanística para reducir la densidad de población en el Raval. Entre las medidas, se proyecta la construcción de edificios más pequeños con hasta tres alturas y viviendas unifamiliares frente a los grandes bloques de pisos que estructuran el barrio actualmente. El objetivo de esta modificación, como explican desde la concejalía de Urbanismo, es evitar la proliferación de narcopisos, enganches ilegales u okupaciones.

Alzira, por su parte, concentra una quincena de pisos okupados en venta distribuidos en distintos puntos de la localidad. En la capital de la Ribera Alta el precio oscila entre los 40.000 euros (tres habitaciones y 103 metros cuadrados) y 125.000 euros (cuatro habitaciones y 182 metros cuadrados) dependiendo de la zona.

Carcaixent también se sitúa como una de las localidades con más pisos en venta okupados en esta plataforma. El municipio cuenta con diez inmuebles, que oscilan entre los 30.000 euros (una habitación y 67 metros cuadrados) y los 91.000 euros (dos habitaciones y 252 m2).

El ayuntamiento también busca frenar la okupación en la localidad con una serie de medidas recogidas en la ordenanza que se aprobó el pasado mes de julio. La norma, que se centra en los grandes tenedores, obliga a los propietarios, entre otros aspectos, a tapiar, reforzar puertas y ventanas, instalar rejas o colocar alarmas en los inmuebles vacíos durante más de seis meses.

La ordenanza también prevé multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan estas medidas. Las sanciones serán progresivas y dependerán de si el propietario ha sido o no previamente requerido. Además, se endurecen los requisitos para grandes tenedores como bancos, fondos de inversión o la Sareb, a los que se podrá exigir también sistemas de alarma o seguridad privada.

La Ribera Baixa tampoco se libra de este tipo de activos en venta. Según se recoge en la plataforma citada, Cullera cuenta con cinco pisos okupados en venta, que oscilan entre los 40.200 euros y los 114.000 euros. En el primer caso, se trata de un piso de dos habitaciones y 65 m2, mientras que el más caro dispone de tres habitaciones y 222 m2.

Sueca, por su parte, contabiliza seis viviendas en venta sin posesión actualmente. En este caso, el coste se sitúa entre los 85.000 euros y los 119.000 euros.

La plataforma sitúa la casa okupada en venta con mayor coste en Montserrat. Se trata de un chalet de cuatro habitaciones y 226 m2 por 224.000 euros. En el mismo municipio sevende otra casa con cuatro habitaciones y 157m2 por 215.000 euros.