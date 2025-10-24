Turís entrega sus premios a la mujer rural

La Casa Museo de Turís acogió un acto emocionante con la entrega de la tercera edición de los Premios Mujer Rural de Turís, que se han elegido por el vecindario a través de un proceso participativo.

Valores como el emprendimiento, la tarea por la igualdad, la superación o la entrega de toda una vida a mejorar el pueblo se personificaron en las cinco mujeres galardonadas.

El premio a la mujer emprendedora ha recaído en Lorena Gil Lladró, mientras que la distinción a la luchadora por la igualdad ha sido para Consuelo Filiberto Ibáñez. Por su parte, Teresa Picó Torrelles ha recibido la distinción a “un ejemplo de vida”, Paola Iranzo Carrascosa el premio a la mujer deportista rural e Isabel Cifre Pardo a la mujer joven rural.

En la entrega de los premios, elaborados artesanalmente por la asociación Por Ellos, se contó con la participación de las festeras y del Grupo de Danzas Turís.