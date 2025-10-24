Turís entrega sus premios a la mujer rural
Las distinciones las decide el vecindario a través de un proceso participativo
La Casa Museo de Turís acogió un acto emocionante con la entrega de la tercera edición de los Premios Mujer Rural de Turís, que se han elegido por el vecindario a través de un proceso participativo.
Valores como el emprendimiento, la tarea por la igualdad, la superación o la entrega de toda una vida a mejorar el pueblo se personificaron en las cinco mujeres galardonadas.
El premio a la mujer emprendedora ha recaído en Lorena Gil Lladró, mientras que la distinción a la luchadora por la igualdad ha sido para Consuelo Filiberto Ibáñez. Por su parte, Teresa Picó Torrelles ha recibido la distinción a “un ejemplo de vida”, Paola Iranzo Carrascosa el premio a la mujer deportista rural e Isabel Cifre Pardo a la mujer joven rural.
En la entrega de los premios, elaborados artesanalmente por la asociación Por Ellos, se contó con la participación de las festeras y del Grupo de Danzas Turís.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan un segundo cadáver en la playa del Dosel de Cullera en menos de una semana
- La expansión del siluro invasor desde el Magro ya alcanza el Júcar y llega hasta Cullera
- Detenido un hombre de 49 años por una brutal agresión a su pareja sentimental en Cullera
- Las vidas que se llevó la dana en la Ribera: Del abuelo que salvó a sus nietos a la vecina de Turís procedente de Holanda
- Rufián pide a Broncano que lleve a la Fúmiga a 'La Revuelta' y que vete a Mazón
- La JLF de Alzira clausura la exposición de indumentaria de las falleras mayores en 24 horas para llegar a la proclamación
- Un estudioso de Tarragona documenta los azulejos que marcan el nivel que alcanzó la pantanada de Tous
- De la noche de los transistores al ES-Alert