El Alzira FS busca sus primeros puntos ante un rival directo por la permanencia

Tras el parón de selecciones, vuelve la liga de fútbol sala de Primera División. El Family Cash Alzira FS jugará el domingo a las 12 h. en cancha de Industrias García. Los alzireños han podido preparar a conciencia el encuentro ya que no tienen internacionales en sus filas. “Incluso algunos jugadores saltarán por primera vez a la pista de Industrias, todo un clásico de Primera División que nos compró la plaza en 1990”, comentó Braulio Correal.

Los de Santa Coloma son ahora un rival directo por la permanencia ya que solo suman cinco puntos y ocupan la cuarta plaza por la cola. “Aún así, no hay que confiarse en absoluto. Es el equipo al que menos me gusta enfrentarme porque son muy rápidos en ataque e incómodos en defensa”. El año pasado quedaron novenos, a un puesto del play-off, y solo han hecho cuatro incorporaciones, una Aniol, del Barça, Kokoro del Xota y dos porteros, Frezzano (Jaén B) y Marcos Ferreira (Betis). “Los dos cancerberos son muy peligrosos. Gracias a sus salidas de balón han marcado cinco de los quince goles que llevan y otros cuatro en acciones de cinco para cuatro jugadores”, añadió Correal.

Del conjunto catalán procede el ahora meta del Family Àlex Lluch. Braulio dispone de todos los jugadores. Esta semana ha hecho terapia particular con Quixeré después de que su manotazo a un jugador del Peñíscola dejara al equipo en inferioridad y los castellonenses remontaran. Pese a la acción infantil, el técnico alzireño cuenta con él porque tiene calidad que hay que extraer en la liga española y dijo que “en breve se anunciará su convocatoria con la selección brasileña sub-23”.