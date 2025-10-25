Alzira proclama con solemnidad a Lluch Comins y Alba Furió como falleras mayores

Las paredes del salón noble del Ayuntamiento de Alzira han abierto este sábado un paréntesis de solemnidad tras unas agitadas jornadas en el seno de la Junta Local Fallera por la polémica de los trajes con la proclamación formal de Lluch Comins Peris y Alba Furió Jiménez como falleras mayores de la ciudad por parte de la corporación municipal. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha impuesto a Lluch y Alba las bandas acreditativas como máximas representantes de las fiestas josefinas y también la insignia de oro con el escudo de la ciudad. La fallera mayor infantil ha expresado que se hacía realidad un sueño mientras la nueva fallera mayor de Alzira y reina de las fiestas patronales se mostraba “profundamente ilusionada” y manifestaba asumir con “mucho orgullo” lo que definió como “la mayor responsabilidad que una fallera puede tener”, representar a su ciudad como fallera mayor.

El alcalde impone la banda a la fallera mayor infantil. / Ayto. de Alzira

La entrada de las integrantes de las cortes de honor, más reducidas que nunca con la entrada en vigor del nuevo reglamento que elimina el cupo fijo de seis integrantes, ha abierto el acto de proclamación en un salón que solo se utiliza para momentos especiales. Cala Costa Ferrís, Claudia Climent Valiente, Nerea Bordes Boquera y Nuria Perpiñá Adriá, en el caso de la corte infantil, y Clara Tortosa Martínez y Laura Cortés Balaguer en la adulta, han abierto paso a las nuevas falleras mayores. Alba Furió ha entrado en el salón noble acompañada por la concejal de Fiestas, Gemma Alós, y Luch Comins por el alcalde de Alzira y la presidenta de la Junta Local Fallera, Paqui Vallés,

“Espero representar bien a la ciudad y ser la fallera mayor infantil que Alzira se merece” Alba Furió — Fallera mayor infantil de Alzira

La lectura por parte del secretario municipal del acta de la comisión informativa que refrenda la elección que el pasado mes de junio realizó el jurado designado por la JLF ha dado paso a la proclamación de la reina infantil.

Las falleras mayores y sus cortes de honor con las autoridades. / Ayto. de Alzira

"Se hace realidad un sueño"

Alba Furió, tras recibir la banda, se ha dirigido al público por primera vez como máxima representante de las fiestas josefinas y, en un primer momento, ha querido recordar cómo le invadieron las ilusiones cuando, en el acto de elección, y tras unos momentos “en que el corazón me iba a mil”, escuchó su nombre. “A veces he de pellizcarme para creer lo que me está pasando”, ha confesado, antes de señalar que con la proclamación “se hace realidad un sueño” ya que se inicia un año “lleno de alegría y responsabilidad”. “Espero representar bien a la ciudad y ser la fallera mayor infantil que Alzira se merece”.

Las nuevas falleras mayores, con sus antecesoras, al llegar al ayuntamiento. / Ayto. de Alzira

El protocolo ha dado paso a la proclamación de Lluch Comins. La nueva fallera mayor de la ciudad también ha señalado que con el pleno que se celebraba en salón noble del ayuntamiento “empieza un sueño que me hace temblar el corazón” y ha asumido el compromiso de dar lo mejor de sí misma en la tarea de representar a las Fallas de Alzira. “Ser la voz de las personas que son el alma de nuestra fiesta es el mayor honor que una fallera de Alzira tener”, ha indicado, mientras incidía en que el cargo también representa una responsabilidad que asume “con mucho orgullo”.

“Ser la voz de las personas que son el alma de nuestra fiesta es el mayor honor que una fallera de Alzira tener” Lluch Comins Peris — Fallera mayor de Alzira

Lluch Comins ha repasado el sentimiento fallero que existe en Alzira, ha destacado la complicidad con las integrantes de su corte de honor y ha tenido palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que “están detrás” para que la fiesta funcione, entre las que ha citado a la familia, al ayuntamiento o a la Junta Local Fallera. También ha tenido palabras de recuerdo para su comisión, Camí Nou, “donde me enseñaron que la verdadera esencia de las Fallas es la gente que tienes a tu lado”, y para el jurado que la eligió, al que ha prometido “trabajar con entrega y humildad para que estéis orgullos de vuestra elección”, sin olvidar a los “verdaderos protagonistas y esencia de la fiesta, que son el alma y mantienen viva la fiesta,” los falleros de a pie.

“Me espera un camino apasionante y prometo que en cada sitio que esté estará presente el orgullo de Alzira. Espero que sea un año para recordar con una sonrisa”, ha concluido.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha cerrado el acto destacando que las Fallas escribían una nueva página en su historia con la proclamación de las nuevas falleras mayores y ha recordado que se trata de un año especial, ya que su reinado coincidirá con la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I. Domínguez ha señalado que las nuevas falleras mayores serán las embajadoras de una Alzira que mira hacia el futuro con orgullo de su pasado. “Ser fallera mayor no es solo lucir la banda, es ser voz, imagen y alma de un pueblo que estima sus fiestas y sus tradiciones”, ha incidido.