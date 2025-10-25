El Castellonense pretende seguir sumando en Utiel mientras el Alzira recibe a un Atzeneta en racha

La UD Castellonense visita este sábado a las 17 h. al CD Utiel, que no ha realizado un buen arranque de temporada y está en la parte baja de la tabla. Sin embargo, el técnico ribereño Iñaki Rodríguez no se fía en absoluto de los vinícolas. “Es un rival con mucho oficio, muy bien trabajado a nivel defensivo, que ha jugado dos play-offs en estas dos últimas temporadas y son muy eficientes en la Celadilla”. Para Rodríguez “es una nueva oportunidad de sacar nuestra mejor versión” aunque sabe que “no será sencillo”. Los utielanos han recibido ocho goles en siete partidos, pero solo han conseguido tres tantos y no han marcado en cinco encuentros, entre ellos el último en Ontinyent, donde empató. El míster castellonense tendrá la duda de Sergi García hasta última hora.

Por su parte, la UD Alzira empieza el domingo una serie de tres partidos contra los tres equipos más en forma del grupo 6 de la Tercera RFEF. A las 12 h. recibirá en el Camp d’Esports Venècia al Atzeneta UE, que ha ganado los tres últimos encuentros. El miércoles a las 20’30 h. volverá a jugar en el casi centenario recinto alzireño contra el Castellonense, que también viene de tres victorias seguidas y el sábado 1 de noviembre a las 16 h. visitará al At. Levante de Sesé y Dylan, que ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros ligueros.

El conjunto azulgrana lo afronta “con mucha ilusión. Veo a los jugadores muy contentos”, comentó el técnico, Ramón Llopis, mientras comenta que aunque se vio una mejora en el equipo en la última media hora contra el Hércules B, “aún no estoy contento y queda mucho por mejorar”. Enfrente tendrá el Atzeneta que dirige el exblaugrana Fran Giménez, que tiene en sus filas otros ex del primer equipo: el alberiquense Ferri, Víctor Revert y Brian y los excanteranos Fenollar i Savall.

Llopis volverá a contar con Jorge Ruiz después de la semana de duelo por el fallecimiento de su padre y solo tendrá la baja de Gomis, que sigue recuperándose de una microrrotura muscular. El técnico burrianense destaca la capacidad goleadora de Bilal y Bryan y la calidad sacando córners de Luispa, así como Ayoce, Savall, Salva Martí o Marcos Tomé.

Por su parte, el Atzeneta solo cuenta con cinco jugadores de la temporada pasada y una plantilla muy renovada que ya no tiene las altas aspiraciones de las anteriores campañas aunque no renuncia a mirar hacia arriba. El que fuera central del Alzira en la temporada 2015-16, Fran Giménez, tiene algunos jugadores entre algodones y la baja segura de Sergi Miñana, lesionado gravemente hace dos partidos.

Los azulgranas han perdido los cuatro partidos que han disputado contra los de la Vall d’Albaida con un solo partido en terreno ribereño, en el 18-19, que cayeron por 2-3. El último antecedente es el play-off de ascenso a Segunda B del Covid en que perdieron 1-3 en Alcoi.