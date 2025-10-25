El temor a nuevas riadas cuadruplica la demanda de barreras antiinundaciones

“Estamos completamente desbordados, casi hemos tenido que duplicar la plantilla y, con 299 pedidos en cartera, estamos ya dando plazo de entrega para febrero o marzo de 2026”. Las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024 y cada uno de los episodios posteriores de fuertes precipitaciones que han anegado calles y viviendas en diferentes franjas del litoral mediterráneo han aumentado progresivamente los encargos de barreras antiinundaciones para viviendas, bajos comerciales, garajes o industrias. La empresa de Carlet Martínez Vanaclocha, SL, era hace un año la única de España que diseñaba y fabricaba a medida este tipo de protecciones y aunque, dada la repetición de fenómenos meteorológicos que causan daños, le ha salido competencia, lo que arrancó como una línea de negocio complementaria se ha convertido en la principal para esta mercantil especializada inicialmente en la producción de piezas para fabricantes de maquinaria.

Instalación de una barrera de dos metros de altura en un garaje. / Levante-EMV

“Desde principios de año ha sido una explosión bestial, de la dana hacia aquí hemos fabricado y montado 449 barreras y tenemos una cartera de pedidos pendientes de 299”, explica Ernesto Martínez Vanaclocha, gerente de la empresa, que estima que en relación con el año pasado “los encargos que nos entran se han cuadruplicado”.

De cuatro por semana a "quince o veinte"

La empresa ha pasado de montar antes de la catástrofe “tres o cuatro” barreras a la semana a servir “entre quince y veinte por semana”. La mayor parte de las peticiones procede de los municipios de la zona cero de la dana y, en particular, los de l’Horta Sud. “De la Ribera menos, pero también”, apostilla Ernesto Martínez, mientras detalla que cada episodio de lluvias provoca un alud de peticiones de una zona concreta. “A raíz de las últimas inundaciones en Gandia todas las solicitudes procedían de aquella zona, también pasó lo mismo con Tarragona, aunque el volumen principal de trabajo lo tenemos en la provincia de València”, detalla el propietario de la empresa.

Instalaciones de la empresa en Carlet. / Levante-EMV

De la fábrica de Carlet han salido las barreras que ha empezado a instalar el Ayuntamiento de Aldaia para proteger las calles de nuevos desbordamientos del barranco de la Saleta. Martínez reconoce que se trata de “uno de los proyectos más importantes” que tiene la empresa, ya que al margen de las que ya se han servido y probado “faltan cinco o seis más”, apunta, aunque no duda en señalar como la barrera “más grande o especial” la que se ha montado en la empresa Emuca, ubicada en el polígono industrial de Riba-roja. “Es una barrera de 17 metros de longitud y dos metros de altura, porque es la altura que alcanzó el agua en la dana, y en esa empresa aún tenemos que montar seis más”, comenta Ernesto Martínez.

“No hay dos puertas idénticas”

El gerente de esta firma ribereña explica que el volumen de trabajo que ha generado esta demanda ha provocado la contratación de más empleados y la empresa cuenta ya con una plantilla de 19 trabajadores. Martínez comenta que si bien en el sector hay empresas instaladoras que compran las barreras en Italia o Gran Bretaña y también ha aparecido algún fabricante o talleres de carpintería metálica que realizan protecciones parecidas, su modelo sigue siendo exclusivo. “Barreras modulables como las nuestras, que yo conozca, somos los únicos fabricantes”, defiende, mientras reivindica que sus protecciones se caracterizan “por su robustez, ligereza para montar y el trato personalizado que damos a cada caso porque no hay dos puertas idénticas”.

Barrera de protecció de una empresa con un pilar intermedio de apoyo. / Levante-EMV

“Nuestras barreras se caracterizan por la robustez, las guías que van ancladas a la pared se fabrican con acero y llevan una aplicación anticorrosión que dan una gran robustez y, al montarse, las lamas van incrustadas una encima de la otra en un montaje muy ligero que puede hacer cualquier persona cuando antes, por el peso, había barreras que una persona sola a lo mejor no podía”, explica.