Detenido en Cullera tras protagonizar un tiroteo y atrincherarse en su vivienda

Los agentes utilizaron la pistola eléctrica para reducir al arrestado tras varios intentos fallidos de negociación

Una perspectiva de la calle San Jorge.

Una perspectiva de la calle San Jorge. / Joan Gimeno

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La madrugada de este sábado se vivieron momentos de tensión en la calle San Jorge de Cullera, cuando varios vecinos alertaron a la Guardia Civil al escuchar varios disparos que rompieron el silencio de la noche. Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada, según confirmaron fuentes vecinales consultadas por este periódico.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cullera, que comprobaron que un hombre, de 29 años, de nacionalidad española y vecino de la localidad, estaba efectuando disparos con una pistola en plena vía pública.

Los agentes le ordenaron en repetidas ocasiones que depusiera su actitud y dejara el arma en el suelo, pero el individuo hizo caso omiso y se refugió en el interior de su vivienda, desde donde comenzó a arrojar todo tipo de objetos contra los efectivos policiales.

Ante la actitud agresiva del sospechoso y tras varios intentos fallidos de negociación, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a intervenir con una pistola eléctrica Taser para reducirlo y detenerlo sin que se produjeran daños personales graves.

El detenido fue trasladado posteriormente al cuartel de la Guardia Civil de Cullera, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso y el origen del arma utilizada.

.

