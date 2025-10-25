El mercado inmobiliario ya se acerca en la Ribera a los registros de los años del «boom»

El mercado inmobiliario marcó entre abril y junio en la Ribera el mejor registro trimestral de los últimos 18 años -hay que remontarse al segundo trimestre de 2007 para encontrar un volumen mayor de transacciones con 1.886- y consolida los síntomas de recuperación con los que despidió el año 2024 y arrancó el 2025. Los datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible correspondientes a este segundo trimestre contabilizan 1.688 transacciones inmobiliarias en los 47 munipios de la Ribera, lo que representa un aumento de casi el 18 % respecto del trimestre anterior y del 7,2 % respecto del mismo período de 2024.

Evolución de las transacciones inmobiliarias por trimestres. / Levante-EMV

Alzira y Cullera son las ciudades con mayor número de viviendas comercializadas, con un total de 243 cada una, lo que representa registros muy destacados. En el caso de Cullera, hacía tres años que no alcanzaba un volumen de compra-ventas tan elevado -en el segundo trimestre de 2022 el ministerio computaba 262 operaciones-, mientras que Alzira consolida el mejor arranque anual desde 2007, ya que las cifras del primer trimestre eran incluso superiores al registrar 245 transacciones.

Las otras ciudades con mayor volumen de operaciones son Algemesí con 149, Sueca con 132, Carlet con 94 , Carcaixent con 92 y Alberic con 82, que también logra el mejor registro desde los años del «boom» inmobiliario, ya que hay que remontarse a 2007 para encontrar un volumen superior: 92.

Como anécdota, señalar que en este segundo trimestre del año ninguno de los 47 municipios de la Ribera se ha quedado a cero ya que todos registran, como mínimo, la compra-venta de un inmueble.

No obstante, se mantiene la tendencia de los últimos años y es el segmento de la vivienda de segunda mano la que tira del mercado inmobiliario. En concreto, casi el 96 % de todas las operaciones formalizadas entre abril y junio se corresponden a compra-ventas de vivienda usada. Se da la circunstancia, además, de que todas las operaciones formalizadas en Cullera o Alberic se corresponenden a este segmento de mercado.

Por otra parte, el volumen de viviendas protegidas que se comercializa es mínimo,apenas un 2,66 % de las operaciones del segundo trimestre, lo que se traduce en 45 compra-ventas.