Alzira y Castellonense encaran el derbi comarcal de Tercera tras sendos triunfos

El derbi del miércoles (Venècia, 20'30 h.) entre la UD Alzira y la UD Castellonense llega en un buen momento para ambos conjuntos después de que ambos hayan ganado su último partido. El conjunto albinegro, con un partido menos, ha vuelto a la zona play-off tras ganar 1-2 al Utiel. El Alzira por su parte, ha logrado la victoria como local 323 días después de su último triunfo, el 8 de diciembre del año pasado, contra el Europa. Habían pasado 10 meses y 18 días.

El técnico castellonense, Iñaki Rodríguez, acabó especialmente satisfecho de "la capacidad de reacción del equipo", que se adelantó en el minuto 74 por medio de Siscar, recibió el empate en el 80 y volvió a marcar en el 84, obra de Joe Winstanley. El ribereño formó con Company en portería; Binu, Badal, Enrique, Jefrie en defensa; Joe, Samper, Misffut, Murillo y Fidel Rey en la zona ancha y Lidón como delantero. "En la primera parte nos costó entrar en el partido porque Utiel es un rival fuerte en casa". Al descanso, Iñaki dio entrada a Siscar e Iker Garijo por Fidel y Misffut. Poco después cambió en el lateral izquierdo a Jeffrie por Marcos Castells y en el tramo final, De Mateo y Prats entraron por Lidón y Murillo. "Estoy muy contento por la victoria que nos refuerza la moral".

Por su parte, la UD Alzira volvió a dar una alegría a su afición, tanto en forma de resultado como por el juego desplegado por el equipo. Además, fue una victoria contra un rival que hasta ahora se había resistido. El Atzeneta había ganado los cuatro partidos que había jugado contra los azulgranas. El juego desplegado por los alziristas calentó una mañana fría y lluviosa que la afición respondió con aplausos, incrementados con los goles del equipo.

Integrantes del Castellonense celebran el triunfo en Utiel. / Levante-EMV

Ramón Llopis alineó a Vicent Dolz, de quien destacó «la calidad de sus paradas, en momentos vitales del partido, que ayudaron a la victoria». En la defensa puso a Sento en el lateral derecho y Abraham jugaba por delante. Castillo, Bono y Jorge Ruiz completaron el cuarteto. En el centro del campo estuvieron un mucho más participativo Leo y Cristian con Santi por la izquierda, Traver en la media punta y Vassi en la delantera.

Los azulgranas apretando con incursiones de Jorge Ruiz y Traver o un disparo de Sento al cuarto de hora ligeramente desviado y flojo. Lo interesante fue ver cómo gente defensiva se prodiga sorpresivamente en ataque. De hecho también Abraham buscó el gol desde 25 metros pero su disparo tocó en la espalda de Vassi y llegó fácil al alberiquense Ferri. En el 21 llegó la primera ocasión del Atzeneta con un córner que Ayoze cabeceó fuera. El conjunto alzirista seguía elaborando buenas combinaciones y aunque una de ellas, en el minuto 26, Cristian la remató fuera, levantó los aplausos del público. Cerca de cumplirse la media hora, Vassi recogió un balón suelto en la frontal del área pequeña y batió por bajo a Ferri. A diez para el descanso, Bilal se lesionó y su sustituto fue otro ex de la UD, Brian, quien un minuto después encaró a Vicent Dolz, quien sacó un pie milagroso.

En el descanso, Llopis retiró a Jorge Ruiz y puso a Sento en su posición para dejar sitio al sustituto, Carles Marco. Los alziristas seguían buscando el gol de la tranquilidad y a los tres minutos de la reanudación Traver trenzó una pared con Leo que disparó flojo pero con mucha intención. Minutos después llegó otra parada de Dolz y para alegría y tranquilidad de los aficionados ribereños, volvió a haber conexión con Leo, quien conectó un tiro raso desde fuera del área ajustado al palo para hacer el 2-0. El técnico de Burriana hizo cambios en el centro del campo y la delantera y retiró a Cristian, Santi y Vassi por Castañeda, Aguilar y Adi. A ocho para el final el algemesinense Traver vio premiado su buen trabajo. Recogió un balón, se fue por velocidad y sentenció el partido cruzando el esférico a Ferri.

Aunque las posibilidades de empate eran escasas, los de la Vall d'Albaida no querían marcharse sin marcar y pasado el tiempo reglamentario encararon a Dolz, quien volvió a detener un nuevo ataque atzenetino. Adi tuvo la oportunidad de hacer el 4-0 pero quienes finalmente marcaron fueron los de FranGi. Al igual que la semana anterior, Dolz rechazó en corto un tiro duro y Pau Mascarell consiguió el 3-1 que «molestó profundamente porque la portería a cero era importante para mí», dijo el entrenador azulgrana. "El equipo está aún a un 40% de lo que quiero".

Esta semana se hará un par de incorporaciones, una en defensa y un extremo. "La plantilla está descompensada con tres laterales derechos o un solo extremo pero que solo salgan jugadores que no se adapten a nuestro juego y no vayan a tener minutos", concluyó.