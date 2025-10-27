El Alzira FS vuelve a dejar escapar los puntos en el tramo final

Una vez más los últimos minutos fueron una losa para el Family Cash Alzira FS, que perdieron 5-4 en Santa Coloma de Gramenet contra Industrias García, rival que estaba a cinco puntos y ahora se va a ocho. Además, la jornada ha sido especialmente negativa porque el otro equipo que acompaña al Family en el descenso y próximo rival, el Ribera Navarra, ganó su primer partido de liga. También lo consiguió el Jaén, goleando 7-1 a O Parrulo y el Movistar Inter.

Hasta seis de los siete partidos se han escapado en la recta final del encuentro. En la primera jornada contra O Parrulo se empataba a tres en el minuto 19 y se encajaron goles en la segunda hasta el 8-3 final. En Pamplona, ante Osasuna, en el 30 campeaba el empate a dos y se perdió 5-2. Martel en propia hizo el 4-4 contra el Barça a doce minutos para la conclusión. El Jimbee fue por delante en el marcador y refrendó el 6-3 en los minutos 31 y 37. La derrota ante Peñíscola fue especialmente dolorosa por el buen partido que se estaba haciendo y llevar ventaja 4-3 a los tres minutos de la vuelta de vestuarios. La expulsión de Quixeré -que ha sido convocado por la selección brasileña sub-23- precipitó el empate y dos goles más en los minutos 36, 37 y 39.

El domingo, los ribereños fueron por detrás en el electrónico hasta que Ivi marcó en el minuto 26 el 3-3. Previamente, Lechero logró el empate a uno en el 16 e Ivi metió el 3-2 en el 23. Incluso Yunii adelantó a los ribereños en Santa Coloma en el minuto 27. Sin embargo, un minuto después, tras cortar un ataque alzireño, los catalanes empataron a la contra en el 28. Desde el banquillo valenciano se reclamó falta que habría sido doble penalti a favor del Family. A un minuto para el final Marc Tolrà remontó cuando Industrias arriesgaba con portero jugador.

“El equipo no hizo un partido para perder. Por segunda semana consecutiva hemos estado cerca de la victoria, incluso más que ante Peñíscola”, valoró el técnico alzireño al finalizar el encuentro. “En la primera parte estuvimos bien aunque concedimos algún gol con errores no forzados. Pese al mazazo del 3-1 al inicio de la segunda parte, el equipo sacó el orgullo para dar la vuelta al partido”, prosiguió Correal.

El Family jugará el sábado a las 16 h. en el Palau d’Esports contra el Ribera Navarra, equipo que le precede en la clasificación con cinco puntos más.